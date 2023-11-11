4 اتفاقيات للاستثمارات الصينية داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.. استثمارات مليارية جديدة يتصدرها الوقود الأخضر بـ 14.75 مليار دولار بالسخنة.. وصناعات مواسير الزهر وإنتاج الزجاج المصقول

كتب: مدحت عادل

يوما بعد يوم تكتسب الاستثمارات الصينية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس أهمية كبيرة، بعد نجاح تجربة التعاون المصري الصيني فى المنطقة، وخاصة بعد إنشاء منطقة تيدا للتعاون، وهو ما يفسر النجاح الكبير الذي حققته الزيارة الأخيرة للدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء لحضور منتدي الحزام والطريق، والإعلان عن توقيع استثمارات مليارية جديدة فى قطاعات جديدة ومستهدفة.

وتمثل الاستثمارات الصينية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس قصة نجاح بارزة فى تاريخ العلاقات الاقتصادية المصرية الصينية، حتى أصبحت الآن بمثابة قاعدة صناعية لجذب الاستثمارات الصينية فى الخارج، والتى وصلت حتى الآن إلى مليارى دولار، وفقا لتصريحات وليد جمال الدين رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وهو ما يفسر إعلان سونج تساى سن العضو المنتدب لتيدا مصر، التفاوض لجذب استثمارات صينية جديدة قيمتها 10 مليار دولار بالتعاون مع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وتوقع أن تحقق قيمة إنتاج سنوية تبلغ 18.7 مليارًا وتوفر 15000 فرصة عمل.

ومع انعقاد المنتدى الدولى "حزام واحد - طريق واحد" المنعقد بالعاصمة الصينية بكين، شهد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء توقيع 4 اتفاقيات جديدة للاستثمارات الصينية داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس الأول توقيع خطاب نوايا بين وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وليو أيمين، رئيس مجلس إدارة شركة الصين أفريقيا تيدا للاستثمار، وذلك فيما يتعلق بطلب توسعات جديدة لتنمية وتطوير مساحة أخرى من الأرض تبلغ 3 كم2 لإقامة منطقة صناعية إضافية بالمنطقة الصناعية بالسخنة، لتضاف إلى مساحة منطقة تيدا- مصر، والتى تبلغ 7.3 كم2 وتخطت إجمالى الاستثمارات بها حاجز الـ2 مليار دولار.

كما شهد رئيس الوزراء توقيع 3 اتفاقيات إطارية ثلاثية الأطراف، باستثمارات تصل إلى 755 مليون دولار فضلاً عن توقيع خطاب نوايا لتوسعات المطور الصناعى، وكان أولها توقيع رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ورئيس شركة الصين أفريقيا تيدا للاستثمار، و"هى تشيشو"، رئيس مجلس إدارة شركة Xinxing، لصناعات مواسير الزهر على اتفاقية إطارية تهدف لإنشاء مشروع لإنتاج مواسير حديد الدكتايل داخل تيدا – مصر، ومن المخطط لهذا المشروع إنتاج 250 ألف طن من أنابيب حديد الدكتايل ومنتجاته بشكل أساسى لتغطية احتياجات إمدادات وخطوط المياه ومياه الصرف وتحلية مياه البحر والتدفئة وغيرها من المجالات، كما يستهدف المشروع التصدير بنسبة 80% من إنتاجه للأسواق الخارجية بمبيعات سنوية تصل إلى حوالى 250 مليون دولار، حيث يتم إقامته على مساحة 240 ألف متر مربع للمرحلة الأولى، باستثمارات تقدر بنحو 145 مليون دولار للمرحلة الأولى، كما يوفر 600 فرصة عمل.

التوقيع الثانى هو اتفاقية إطارية بين رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ورئيس شركة الصين أفريقيا تيدا للاستثمار، وليو جو، المدير التنفيذى لشركة China Glass، لإقامة مشروع لإنتاج الزجاج المصقول بقدرة 800 طن يومياً، وخط إنتاج الزجاج المدلفن بقدرة 800 طن يومياً، حيث من المتوقع أن يتم إنتاج 243.200 طن من منتجات سلسلة الزجاج المصقول للبناء سنويًا و235.000 طن من منتجات السلسلة المدرفلة للوحدات الكهروضوئية سنويًا، والتى يمكن أن تحقق مبيعات سنوية تصل إلى حوالى 250 مليون دولار، ويستهدف المشروع تصدير 80% من منتجاته، كما يقام المشروع على مساحة 500 ألف متر مربع داخل منطقة السخنة الصناعية المتكاملة التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، باستثمارات قدرها 500 مليون دولار يستطيع من خلالها توفير من 600 إلى 800 فرصة عمل.

التوقيع الثالث، وهو لاتفاقية إطارية بين رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ورئيس شركة الصين أفريقيا تيدا للاستثمار، وليما أو بريس، رئيس مجلس إدارة شركة Shandong Tianyi، والتى تهدف لإنشاء مشروع مجمع صناعى للبروم والمعالجة العميقة فى مصر، باستخدام مياه البحر المركزة أو محلول ملحى من البحيرات المالحة من محطات تحلية مياه البحر المحلية كمواد خام، على أن يصل حجم الإنتاج السنوى إلى 140 ألف طن من منتجات البروم، داخل المطور الصناعى (تيدا – مصر) بمنطقة السخنة الصناعية المتكاملة التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس على مساحة قدرها حوالى 270 ألف متر مربع، وباستثمارات تصل إلى 110 ملايين دولار، كما يستهدف المشروع تصدير 100% من الإنتاج وتوفير 700 فرصة عمل.

وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أكد أن هناك مزيدا من المشروعات فى الفترة القادمة خاصة فى ظل التوسعات التى ستقوم بها شركة تيدا، مما يزيد من حجم الفرص والمساحات المتاحة للاستثمارات الصينية داخل منطقة السخنة الصناعية المتكاملة، لافتا إلى أنه تم إتاحة مساحات جديدة للاستثمارات الصينية داخل منطقة غرب القنطرة الصناعية والتى تم توقيع اتفاقيات بشأن إقامة مشروعات بها تخطت 100 مليون دولار كنواة لمجمعات صناعية جديدة فى إحدى المناطق الصناعية الواعدة لدى المنطقة الاقتصادية.

مشروعات الطاقة الجديدة كانت حاضرة أيضا فى أعمال اليوم الأول لمنتدى الحزام والطريق، حيث شهد رئيس الوزراء توقيع مشروعات طاقة جديدة باستثمارات 14.75 مليار دولار بالسخنة، تضم اتفاقية إطارية للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس مع شركة China energy لإنتاج الوقود الأخضر، وتوقيع مذكرة تفاهم بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وشركة United Energy لإنتاج كلورايد البوتاسيوم، بالإضافة إلى التوقيع مع ليو زيكسيانج، رئيس مجموعة china energy للطاقة، على الاتفاقية الإطارية التى تستهدف إقامة مشروع لإنتاج 1.2 مليون طن من الأمونيا الخضراء و210 آلاف طن من الهيدروجين الأخضر سنوياً باستثمارات تبلغ 6.75 مليار دولار بالمنطقة الصناعية بالسخنة على مساحة 500 ألف متر مربع.

وضمت التوقيعات أيضا مذكرة تفاهم بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وسونغ يو، المدير التنفيذى لشركة United Energyللاستثمار فى إنشاء وتطوير مجمع لإنتاج كلورايد البوتاسيوم يتم على ثلاث مراحل، تبدأ بالمرحلة التجريبية لإنتاج 100 ألف طن من كلورايد البوتاسيوم، يتم فيها التشغيل بواسطة محطات طاقة متجددة بقدرة 150 ميجاوات لتزويد المشروع بطاقة خضراء لإنتاج 4.1 مليون طن من كلورايد البوتاسيوم، وتشغيله بواسطة محطات طاقة متجددة بقدرة 6.1 جيجا وات، وذلك بحجم استثمارات متوقعة تصل إلى 8 مليارات دولار، كما تم الاتفاق على تصدير 20% من إنتاج المشروع للسوق المحلية للوفاء باحتياجاته.