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موجها حديثه للمجتمع الدولى

الرئيس السيسى: أوقفوا نزيف الدم الفلسطينى حتى لا تولد أجيال لا تجد سوى الكراهية

السبت، 11 نوفمبر 2023 02:38 م
الرئيس السيسى: أوقفوا نزيف الدم الفلسطينى حتى لا تولد أجيال لا تجد سوى الكراهية الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب محمد الجالى

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توجه الرئيس عبد الفتاح السيسى بحديثه- خلال القمة العربية الإسلامية المنعقدة فى الرياض- إلى القوى الدولية الفاعلة وإلى المجتمع الدولي بأسره.
 
وقال الرئيس السيسى: أقول لهم: "إن مصر والعرب.. سعوا فى مسار السلام لعقود وسنوات.. وقدموا المبادرات الشجاعة للسلام.. والآن تأتى مسئوليتكم الكبرى.. فى الضغط الفعال؛ لوقف نزيف الدماء الفلسطينية فورا.. ثم معالجة جذور الصراع.. وإعطاء الحق لأصحابه.. كسبيل وحيد، لتحقيق الأمن لجميع شعوب المنطقة.. التى آن لها.. أن تحيا فى سلام وأمان.. دون خوف أو ترويع.. ودون أطفال تقتل أو تيتم.. ودون أجيال جديدة تولـد. فلا تجـد حولها إلا الكراهيـة والعـداء .. فليتحد العالم كله.. حكومات وشعوبا..لإنفاذ الحل العادل للقضية الفلسطينية.. وإنهاء الاحتلال.. بما يليق بإنسانيتنا.. ويتسق مع ما ننادى به.. من قيم العدل والحرية واحترام الحقوق.. جميع الحقوق وليس بعضها".






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