اليوم السابع
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وزيرة التضامن تشهد فعاليات مشروع تكافؤ الفرص والتنمية الاجتماعية بالأسمرات

السبت، 11 نوفمبر 2023 01:08 م
وزيرة التضامن تشهد فعاليات مشروع تكافؤ الفرص والتنمية الاجتماعية بالأسمرات وزيرة التضامن تشهد فعاليات مشروع تكافؤ الفرص والتنمية الاجتماعية بالأسمرات
كتب مدحت وهبة

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تفقدت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي الملتقى المجتمعي الخاص بمشروع تكافؤ الفرص والتنمية الاجتماعية بمنطقة الأسمرات المنفذ بالتعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي والوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ، حيث يتم تقديم العديد من الخدمات للأسر المقيمة فى المنطقة كما تفقدت  الوزيرة معرض الانشطة والخدمات التى يتم تنفذها لاهالى المنطقة .


وتنفذ وزارة التضامن الاجتماعىُ العديد من الانشطة والخدمات للأسر بالمناطق المطورة "بديلة العشوائيات" مثل الاسمرات والمحروسة في ضوء توجيهات رئيس الجمهورية بتقديم برامج الدعم والحماية لأهالي المناطق المطورة، حيث سبق واطلقت الوزارة قافلة تنموية كبرى جديدة في إطار استراتيجيتها للتدخلات لدعم سكان المناطق المطورة ضمن مبادرة " بالوعى مصر تتغير للأفضل" و تم تقديم معلومات عن خدمات التأهيل والإجراءات لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة لذوى الإعاقة من خلال الاستعلام والتسجيل، وتوفير أطراف صناعية وأجهزة تعويضية بالتعاون مع الجمعيات الأهلية لتأهيلهم ودمجهم في المجتمع.







وزيرة التضامن

مشروع تكافؤ الفرص والتنمية الاجتماعية بالأسمرات

خدمات وزارة التضامن فى الاسمرات



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