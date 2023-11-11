تعرفى على أهمية الفحص الذاتي للثدي وتوقيته.. متى تلجأين للطبيب؟

الفحص الذاتي للثدي

يعد الكشف الدورى على الثدى من أهم الإجراءات الوقائية التى تحمى من أنواع سرطان الثدي المختلفة، خاصة الفحص الذاتى الذى قد يزيد من فرص الشفاء إذا تم اكتشافه مبكرا .

يعد الكشف المبكر وفقا لموقع "healthsite أحد أكثر الاختبارات السهلة التى يمكن استخدامها، حيث يمكن لهذا الروتين البسيط اكتشاف أى تغيرات أو وجود تكتلات فى الثدى وطلب الرعاية الطبية على الفور، وهذا يساعد فى معرفة مراحل الإصابة وامكانية تلقى العلاج مبكرا .

كيفية يتم إجراء الفحص الذاتي للثدي؟



اجراء الفحص الذاتي للثدي هو عملية بسيطة ومباشرة، ويوصى الأطباء بالقيام بها شهريا، تحديدا بعد أسبوع من الدورة الشهرية.

الكشف المبكر والتوعية



يتم طلب الرعاية الطبية والتوجه إلى الطبيب المختص عند ملاحظة التالى :

يساعد فحص الثدى المبكر و المنتظم على تحديد التغيرات التى قد تحدث فى أنسجة الثدي، مما يسمح بالتقييم والتشخيص الفوري من قبل الطبيب، كما يشجع الفحص الذاتى الثدى للنساء على التعرف على شكل الثدى وملمسه المعتاد وملاحظة اى تغير قد يحدث.-وجود كتل جديدة ظهرت فى الثدى