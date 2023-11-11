اليوم السابع
Ads
السبت، 11 نوفمبر 2023 11:21 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية تقارير مصرية

الأوراق المطلوبة للتقديم لامتحانات الطلبة المصريين فى الخارج 2024

السبت، 11 نوفمبر 2023 10:00 ص
الأوراق المطلوبة للتقديم لامتحانات الطلبة المصريين فى الخارج 2024 وزارة التربية والتعليم
كتب ـ محمود طه حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى المستندات المطلوبة للتقدم لامتحانات الطلبة المصريين فى الخارج والمقرر انطلاقها يناير 2024، حيث شملت الأوراق استمارة التقدم للامتحان المطبوعة من المنصة مرفقاً بها صورة من إقامة ولي أمر الطالب داخل الدولة المثبتة بجواز سفر الطالب مع صورة من التأشيرة الموجودة بجواز السفر موضحا بها تاريخ دخول الطالب إلى الدولة، بالإضافة إلى أصول المستندات التالية:
 
أولاً: مرحلة رياض الأطفال نظام اللغات.
 
بالنسبة للطلاب المصريين فقط.
 
أصل شهادة الميلاد الرقم القومي، ولا يشترط اعتمادها من السفارة ولا توثيقها، وهذه الشهادة لا يتم استردادها.
 
بالنسبة للطلاب غير المصريين.
 
أصل شهادة الميلاد معتمدة وموثقة من السفارة والجهات المعنية.
 
ثانيا: الصف الأول الابتدائى
 
بالنسبة للطلاب المصريين فقط، أصل شهادة الميلاد الرقم القومي)، ولا يشترط اعتمادها من السفارة ولا توثيقها، وهذه الشهادة لا يتم استردادها.
 
بالنسبة للطلاب غير المصريين، أصل شهادة الميلاد معتمدة وموثقة من السفارة والجهات المعنية.
 
ثانيا: الصفوف من الصف الثاني الابتدائي وحتى الصف الثاني الثانوي الطالب الذي حصل على آخر صف دراسي له من جمهورية مصر العربية، أصل بيان نجاح آخر صف دراسي حاصل عليه الطالب معتمد من إدارة شئون الطلاب بالإدارة أو المديرية التعليمية المختصة.
 
أصل شهادة ميلاد الطالب (رقم قومي).
 
بالنسبة لطلاب المدارس الخاصة لغات ات أو المدارس الرسمية لغات أو المتميزة يزة لغات يشترط تقديم أصل بيان نجاح لآخر صف دراسي عينها ومدرج به درجة المستوى الطالب موضحا به اسم المدرسة ونوع التعليم  الحاصل عليه الطالب للمرحلتين الابتدائية والثانوية، ودرجة المستوى الرفيع واللغة الأجنبية الثانية للمرحلة الإعدادية والمديرية التعليمية التابع لها وتوضيح مسمى اللغة الأجنبية الثانية، ومعتمد من إدارة شئون الطلاب بالإدارة أو في حال رغبة الطالب التقدم على نظام اللغات.
 
 
 






وزارة التربية والتعليم

التقدم لامتحانات الطلبة المصريين فى الخارج

التقدم لامتحانات الطلبة المصريين فى الخارج 2024

التقدم لامتحانات أبناءنا فى الخارج 2024

فئات الطلاب المسموح لها بدخول امتحان أبناؤنا فى الخارج 2024

اخبار مصر

حالات الإعفاء من اللغة الأجنبية الثانية للطلبة المصريين فى الخارج

رسوم التقدم لامتحانات أبناءنا فى الخارج 2024

خطوات تسجيل استمارة التقدم لامتحانات أبناءنا فى الخارج 2024

إجراء امتحانات الطلبة المصريين فى الخارج من داخل مصر

الأوراق المطلوبة للتقديم لامتحانات الطلبة المصريين فى الخارج 2024




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة