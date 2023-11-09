"التعليم" تعلن حالات الإعفاء من اللغة الثانية بامتحانات المصريين فى الخارج

كتب محمود طه حسين ومحمد جاد

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، اللغات الأجنبية المسموح للطلاب المصريين فى الخارج أداء الامتحان فيها للعام الدراسي الحالى.

وجاءت كالتالى:

أولا : طلاب مرحلة التعليم الأساسي، طلاب مدارس اللغات يؤدون الامتحان في لغة أجنبية واحدة فقط من اللغتين الانجليزية أو الفرنسية كلغة أجنبية أولى، أما طلاب نظام العربي أو مدارس العربى يؤدون الامتحان في اللغة الإنجليزية فقط كلغة أجنبية.

ثانية اللغات الأجنبية لامتحان النقل في الصف الأول والثاني الثانوي، يشترط أن يؤدى الطالب الامتحان في إحدى اللغتين كلغة أجنبية أولى (الانجليزية أو الفرنسية)، وإذا كانت اللغة الأجنبية الأولى الإنجليزية يؤدى الطالب الامتحان في إحدى اللغات الثانية كلغة أجنبية ثانية الفرنسية - الألمانية - الإيطالية - الأسبانية، و إذا كانت اللغة الأجنبية الأولى هي الفرنسية تكون اللغة الأجنبية الثانية هي الانجليزية، كما يؤدي الطالب الامتحان في اللغة الاجنبية الثانية في الصف الثاني الثانوي بنفس اللغة التي أدى الامتحان فيها في الصف الأول الثانوي

وحددت الوزارة حالات الإعفاء من اللغة الأجنبية الثانية للصف الثاني الثانوي للطلبة المصريين فى الخارج " أبناؤنا فى الخارج"، حيث يعفى الطلاب المصريين الذين كانوا يدرسون في دول لا تدرس بها اللغة الأجنبية الثانية ويجوز اعفائهم من الامتحان في اللغة الأجنبية الثانية وذلك على النحو التالي :

- أن يكون الطالب قد اجتاز بنجاح الصف المناظر للصف الأول الثانوى العام المصري في دوله لا تدرس فيها لغة أجنبية ثانية وتقدم لأداء امتحانات أبناؤنا في الخارج في الصف الثاني الثانوي.

أما بالنسبة الطلاب الدمج الطلاب ذوى الإعاقة البسيطة الاعاقة الذهنية البسيطة ، متلازمة داون والشلل الدماغي واضطراب طيف التوحد يجوز الإعفاء من دراسة اللغة الأجنبية الثانية إذا رغب الطالب في ذلك.

أما الطلاب المتقدمين على نظام اللغات، يعقد امتحان في المستوى الرفيع للغة الأجنبية الأولى للطلاب المتقدمين على نظام اللغات من الصف الرابع الابتدائي وحتى الصف الثاني الثانوي على أن يكون امتحان المستوى الرفيع بنفس لغة امتحان اللغة الأجنبية الأولى، ويؤدي الطلاب من الصف الأول الاعدادي وحتى الصف الثالث الاعدادي امتحان اللغة الأجنبية الثانية في إحدى اللغات الآتية : الفرنسية - الألمانية - الإيطالية - الأسبانية ).

ويؤدي الطالب الامتحان في اللغة الأجنبية الثانية بالصفين الثاني والثالث الإعدادي بنفس اللغة التي أدى بها الامتحان بالصف الأول الإعدادي ولا يجوز للطالب تغيير اللغة الأجنبية الثانية) إذا كانت اللغة الأجنبية الأولى هي الفرنسية فيشترط أن تكون اللغة الأجنبية الثانية في الانجليزية .