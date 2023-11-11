أكثر 10 شركات تداولا بالبورصة خلال أسبوع.. "CIB" فى الصدارة بـ2.8 مليار جنيه

كتب هانى الحوتى

تصدر سهم " البنك التجاري الدولي (مصر)" قائمة أعلى 10 شركات من حيث قيمة التداول في سوق "داخل المقصورة" بالبورصة المصرية، خلال جلسات الأسبوع الماضي، بحجم تداول بلغ 42.2 مليون ورقة، وبقيمة تداول 2.8 مليار جنيه، يليه سهم "بلتون المالية القابضة" بحجم تداول بلغ 721.5 مليون ورقة، وقيمة تداول 2.7 مليار جنيه.

وجاء في المركز الثالث "مصر لإنتاج الأسمدة-موبكو" بحجم تداول بلغ 1.9 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 1.013 مليار جنيه، ثم "مجموعة أي أف جي القابضة" بحجم تداول 48.3 مليون ورقة، وبقيمة تداول 864.2 مليون جنيه، ثم "مصر الجديدة للإسكان والتعمير" بحجم تداول 64.4 مليون ورقة، وقيمة تداول 762.8 مليون جنيه، وذلك وفقًا لتقرير البورصة الأسبوعي.

وفي المركز السادس "الشمس للإسكان والتعمير" بحجم تداول بلغ 72.1 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول بلغت 667.3 مليون جنيه، ثم "زهراء المعادي للاستثمار والتعمير" بحجم تداول 89.4 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 606.9 مليون جنيه، ثم "أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية"، بحجم تداول 6.6 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 532.9 مليون جنيه، وفى المركز التاسع "مدينة مصر"، بحجم تداول 131.2 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 457.8 مليون جنيه، وجاءت في المركز الأخير "الإسكندرية للزيوت المعدنية-أموك" بحجم تداول بلغ 39.8 مليون ورقة منفذة، بقيمة تداول بلغت 414.4 مليون جنيه.