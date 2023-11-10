4 أنواع من الزيوت هتساعدك على تخفيف ألم الدورة الشهرية

كتبت رانيا عامر

تعانى العديد من السيدات من الألم الشديد وتقلصات الدورة الشهرية بالمعدة خاصة في الأيام الأولى، مما يضطر معظم النساء إلى تناول المسكنات المختلفة نتيجة شدة الألم، وهناك من يعتقد أن وضع كيس ماء ساخن على البطن يخفف الألم، ولكن أشارت الدراسات إلى أن استخدام بعض الزيوت العطرية مثل زيت اللافندر يفيد فى تهدئة الألم، وذلك وفقا لما نشره موقع onlymyhealth.

استخدام الزيوت العطرية لتخفيف التشنجات

تشنجات الدورة الشهرية عندما ينقبض الرحم أو ينضغط، فإن هذا ما ينتج عنه الإحساس بالتشنج، والسبب وراء ذلك هو مساعدة بطانة الدورة الشهرية الموجودة على جدران الرحم على الخروج من الجسم عبر المهبل، وعند دهن البطن بهذه الزيوت فأنت بهذه الطريقة تساهمين بشكل كبير في تخفيف حدة الألم، ومنها:

زيت اللافندر:

يشتهر زيت اللافندر بخصائصه المهدئة والاسترخاء. يمكن أن يساعد في تقليل التوتر والقلق، الذي غالبا ما يؤدي إلى تفاقم تقلصات الدورة الشهرية.

زيت النعناع:

زيت النعناع له تأثير تبريد ويمكن أن يخفف من التشنج عن طريق استرخاء العضلات.

زيت إكليل الجبل أو الروزماري:

يحتوي زيت إكليل الجبل أو الروز ماري على خصائص مضادة للالتهابات يمكن أن تقلل من آلام التشنج.

زيت البابونج:

يعرف البابونج بتأثيراته المهدئة والمضادة للالتهابات . يمكن أن يساعد في تقليل الألم والانزعاج عند تطبيقه موضعياً.

ويذكر أن أفضل طريقة لاستخدام الزيوت الأساسية السالف ذكرها، للتقليل من تقلصات الدورة الشهرية هي تخفيف بضع قطرات من الزيت الذي اخترته مع زيت ناقل أخر مثل زيت جوز الهند أو الزيتون أو الجوجوبا أو اللوز أو زيت الخردل. ثم ضعي هذا الخليط على أسفل البطن وافركيه جيدا.

ويجب على المراة القيام بإجراء اختبار للتأكد من عدم وجود أي ردود فعل للحساسية من تلك الزيوت قبل أستخدامها ، ثم استخدمي فقط الزيوت العطرية النقية عالية الجودة من مصادر موثوقة، وكن على دراية بالكمية لأن الزيوت العطرية قوية للغاية ويمكن أن تهيج بشرتك بشدة.



