‫وزير الرى يشارك فى المؤتمر الأفريقي لوزراء المياه بناميبيا

كتبت أسماء نصار

شارك الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى ورئيس مجلس وزراء المياه الأفارقة (الامكاو) في "المؤتمر الافريقي السابع للصرف الصحي والنظافة العامة" AfricaSan 7 ، والذى ينظمه مجلس وزراء المياه الأفارقة خلال الفترة 6-11 نوفمبر بناميبيا تحت عنوان "تعزيز النظم والشراكات من اجل تسريع العمل لتحقيق الإدارة الآمنة للصرف الصحي والنظافة العامة".

ويهدف المؤتمر الى تعزيز تبادل الخبرات والمعلومات الخاصة بتحسين إدارة المياه والصرف الصحي لتحقيق الاهداف والالتزامات القارية والدولية مثل إعلان إنجور والهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة.

و قام سويلم بصفته رئيس مجلس وزراء المياه الافارقة (الإمكاو) بتكريم جوزيفا ساكو مفوضة الاتحاد الافريقي للزراعة والتنمية الريفية والمياه والبيئة ، و سليمان ادامو وزير المياه النيجيري السابق ، و كارل جوستاف وزير الزراعة والمياه والأراضي الناميبي على جهودهم المبذولة فى رفع أجندة المياه الافريقية .

وتم تكريم مصر على رأس قائمة من الدول الافريقية منها السنغال و زامبيا ومدغشقر وساوتومي وبرنسيب على التقدم المحرز في مجال الصرف الصحي.

كما تم تكريم الدكتورة نهال عادل رئيس الادارة المركزية للتعاون الخارجي بقطاع مياه النيل ضمن مجموعة من الرؤساء السابقين للجنة الفنية الاستشارية للمجلس تقديرا لجهود سيادتها خلال ترأسها للمجلس خلال الفترة من 2012 إلى 2014.

واختتم حفل التكريم بكلمة من سويلم أشار فيها الى أهمية الصرف الصحي وأثره على تقدم الشعوب وتحضرها ، كما هنأ المكرمين مشيدا بدورهم الهام في دعم قطاع المياه والصرف الصحي في أفريقيا .