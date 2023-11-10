هيئة الأرصاد تقدم 7 نصائح للمواطنين خلال الشبورة أبرزها تجنب قيادة السيارات

كتب محمود راغب

وجهت هيئة الأرصاد الجوية عددا من النصائح المهمة للمواطنين، وذلك بسبب الشبورة التى تؤثر على البلاد خلال هذه الفترة على الطرق، وهذه النصائح تأتى كما يلى:

1- القيادة بهدوء تام.

2- لا تقود السيارة في حال انعدام الرؤية.

3- إضاءة كشافات الشبورة المائية.

4- زيادة مسافات الأمان بين سيارتك والآخرين.

5- استعمال مساحات الزجاج باستمرار.

6- فتح زجاج السيارة قليلاً لمنع تكثف بخار الماء داخل السيارة.

7- استخدام آلة التنبيه على فترات حتى يشعر الغير بوجودك.

يأتى ذلك فى الوقت الذى حذرت منه هيئة الأرصاد الجوية من تكون الشبورة الكثيفة التى قد تصل إلى حد الضباب خاصة على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.