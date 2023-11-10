اليوم السابع
Ads
الجمعة، 10 نوفمبر 2023 03:27 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية تقارير مصرية

نقابة الخدمات الإدارية تطلق حملة لتأييد المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى

الجمعة، 10 نوفمبر 2023 03:00 م
نقابة الخدمات الإدارية تطلق حملة لتأييد المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى الرئيس السيسى
كتبت آية دعبس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت نقابة الخدمات الادارية والاجتماعية برئاسة هشام فاروق المهيرى نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر إطلاق أكبر حملة على مستوى لجانها النقابية التابعة لها بكل المحافظات لدعم وتأييد المرشح عبد الفتاح السبسى رئيسا للبلاد لفترة قادمة .

 

أكد "المهيرى"، فى بيان، أن تأييد المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي فى الانتخابات يأتى متوافقا وشخصه الوطنى والعروبى الذى وجه حملته الانتخابية بتخفيض تكاليف الدعاية للحملة الانتخابية، خلال المرحلة المقبلة نظرا للظرف الاستثنائي الذي تمر بها المنطقة.كما أن دعوة الرئيس السيسي الأحزاب والجهات المؤيدة  والتي كانت تعتزم دعم الحملة أو التبرع لها بالأموال،بتوجيهها  إلى حسابات المؤسسات والجمعيات الأهلية  لدعم أهالى غزة، ئؤكد إنسانية الرئيس والمضى قدما نحو  الاستمرار فى دعم الشعب الفلسطينى والحفاظ على أرواح المدنيين الأبرياء. وتحقيق الاستقرار المستدام.        

 

قال إن تأييد العاملين بالخدمات الادارية والاجتماعية المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى  فى الانتخابات يأتي من قيادته الرشيدة وحكمته فى ادارة البلاد وتقديره لكافة التحديات وما يحاك  للمنطقة من مكائد وانطلاقا من ذلك فآن خطة عمل النقابة لدعوة وحشد الشعب وفى القلب منهم العمال تتضمن إنشاء غرفة طوارئ مركزية بمقر النقابة بالقاهرة على أن تتبعها 27 غرفة أخرى بالمحافظات يكون هدفها الأساسي انتخاب المرشح عبد الفتاح السيسى رئيسا للبلاد.

 

كما تستهدف الحملة صفحات التواصل الاجتماعى ذات الصلة بالشأن العمالى مستعرضة بها  المشروعات القومية التى تمس تحسين أحوال الموظفين والعمال ومنها إقرار العلاوات المتكررة وزيادة المعاشات ورفع المستوى المهنى  لدى العمال .

 

وشدد " المهيرى "على دور أمانات المرأة بنقابة الخدمات الادارية  والاجتماعية وتواصلهن مع  القواعد  بمواقع العمل للمشاركة بكثافة وانتخاب المرشح عبد الفتاح السيسى رئيسا لفترة قادمة.







اتحاد العمال

نقابة الخدمات الادارية

هشام المهيرى

الانتخابات الرئاسية

دعم غوة



الموضوعات المتعلقة

نائب رئيس اتحاد العمال: الانتخابات الرئاسية المصرية تهم العالم كله

الخميس، 09 نوفمبر 2023 09:29 م

اتحاد العمال يشيد بتوجيه الرئيس السيسى أموال حملته الانتخابية لصالح غزة

الخميس، 09 نوفمبر 2023 08:55 م

اتحاد العمال: توجيه الرئيس لحملته الانتخابية بالتبرع لغزة يؤكد تضامنه مع فلسطين

الخميس، 09 نوفمبر 2023 03:44 م

اتحاد العمال: توجيه حملة السيسى تبرعات الدعاية لدعم غزة يؤكد انحياز الرئيس للقضية

الخميس، 09 نوفمبر 2023 03:37 م

أكبر اتحاد عمالى كندى يدعو "جاستن ترودو" لدعم وقف إطلاق النار فى غزة

الثلاثاء، 07 نوفمبر 2023 08:00 ص

وزير العمل يلتقى قيادات اتحاد العمال: الأيدى العاملة شركاء التنمية وتوعيتهم بحقوقهم واجب

الإثنين، 06 نوفمبر 2023 01:58 م

الرقابة المالية: تجديد تعيين "مصفٍ" لاتحاد العاملين بشركة النصر كوكاكولا

الجمعة، 03 نوفمبر 2023 09:00 م

اتحاد العمال يلتقى محافظ بورسعيد لبحث وحل المشاكل الخاصة بالاتحاد المحلى للعمال

الأربعاء، 01 نوفمبر 2023 06:03 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة