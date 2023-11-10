نقابة الخدمات الإدارية تطلق حملة لتأييد المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى

كتبت آية دعبس

أعلنت نقابة الخدمات الادارية والاجتماعية برئاسة هشام فاروق المهيرى نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر إطلاق أكبر حملة على مستوى لجانها النقابية التابعة لها بكل المحافظات لدعم وتأييد المرشح عبد الفتاح السبسى رئيسا للبلاد لفترة قادمة .

أكد "المهيرى"، فى بيان، أن تأييد المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي فى الانتخابات يأتى متوافقا وشخصه الوطنى والعروبى الذى وجه حملته الانتخابية بتخفيض تكاليف الدعاية للحملة الانتخابية، خلال المرحلة المقبلة نظرا للظرف الاستثنائي الذي تمر بها المنطقة.كما أن دعوة الرئيس السيسي الأحزاب والجهات المؤيدة والتي كانت تعتزم دعم الحملة أو التبرع لها بالأموال،بتوجيهها إلى حسابات المؤسسات والجمعيات الأهلية لدعم أهالى غزة، ئؤكد إنسانية الرئيس والمضى قدما نحو الاستمرار فى دعم الشعب الفلسطينى والحفاظ على أرواح المدنيين الأبرياء. وتحقيق الاستقرار المستدام.

قال إن تأييد العاملين بالخدمات الادارية والاجتماعية المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى فى الانتخابات يأتي من قيادته الرشيدة وحكمته فى ادارة البلاد وتقديره لكافة التحديات وما يحاك للمنطقة من مكائد وانطلاقا من ذلك فآن خطة عمل النقابة لدعوة وحشد الشعب وفى القلب منهم العمال تتضمن إنشاء غرفة طوارئ مركزية بمقر النقابة بالقاهرة على أن تتبعها 27 غرفة أخرى بالمحافظات يكون هدفها الأساسي انتخاب المرشح عبد الفتاح السيسى رئيسا للبلاد.

كما تستهدف الحملة صفحات التواصل الاجتماعى ذات الصلة بالشأن العمالى مستعرضة بها المشروعات القومية التى تمس تحسين أحوال الموظفين والعمال ومنها إقرار العلاوات المتكررة وزيادة المعاشات ورفع المستوى المهنى لدى العمال .

وشدد " المهيرى "على دور أمانات المرأة بنقابة الخدمات الادارية والاجتماعية وتواصلهن مع القواعد بمواقع العمل للمشاركة بكثافة وانتخاب المرشح عبد الفتاح السيسى رئيسا لفترة قادمة.