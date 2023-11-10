نصائح لتعزيز صحة العظام والمفاصل بعد سن الـ 40

كتبت إيناس البنا

تلعب التغذية دورا مهمًا في ضمان حصول الشخص على مفاصل صحية و عظام قوية، ويعمل تقليل مستويات حمض البوليك في الجسم على تقليل الألم المرتبط بالمفاصل، أوضح الدكتور أحمد حسانين استشارى جراحة العظام والمفاصل والعمود الفقري جامعة عين شمس، أنه مع التقدم فى العمر يحتاج الشخص للكثير من العناصر الغذائية للحفاظ على كثافة العظام وصحتها، وتشمل هذه العناصر الكالسيوم وفيتامين د، الضروريان للحفاظ على العظام قوية وصحية .

وأضاف استشارى العظام فى تصريح خاص لـ اليوم السابع، أن المياه تلعب أيضا دورا مهما فى تلبية احتياجات الجسم، فيجب الحصول على الترطيب اللازم من خلال الحصول على 8 أكواب من الماء .

وأضاف أن ممارسة التمارين الرياضية لها فوائد متعددة لبناء اللياقة البدنية وضمان الحفاظ على قوة العظام والعضلات والمفاصل، مضيفا أنه من الطبيعي أن تشعر ببعض آلام العضلات، خاصة بعد ممارسة النشاط البدني، ومع ذلك، إذا استمر الألم لأكثر من 48 ساعة، فمن الأفضل إراحة عظامك وعضلاتك.

بجانب ذلك يجب فى حالات فقدان كثافة العظام والهشاشة المتابعة مع الطبيب المختص بدلإجراء اختبار كثافة العظام ليخبرك إذا كنت معرضًا لخطر الإصابة بهذه الحالات وكيفية تحسين صحة العظام والمفاصل.