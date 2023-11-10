مفتى الديار المصرية لأهل غزة: لا تتركوا أرضكم حتى لا تضيع القضية

كتب محمد شرقاوى

قال الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، إن الدولة المصرية وكل إنسان مصري، فى قلبه ووجدانه قضية فلسطين، طوال التاريخ، فمصر قدمت الكثير من الدماء والدعم للأشقاء فى فلسطين.

وتابع مفتي الديار المصرية، خلال حلقة برنامج "الفتوى حكاية"، المذاع على فضائية الناس، اليوم الجمعة: "الدولة المصرية فى ظهر الأشقاء الفلسطينيين، بالعديد من وسائل الدعم، ونتلقى فى الدار العديد من الاسئلة حول حكم إخراج الزكاة للأشقاء الفلسطينية، وكان الجواب يجوز اعطاء هذه الزكاة للأشقاء للفلسطنين لكل عبر الاجهزة المعنية فى مصر لتصل إلي مستحقيها".

واستكمل: "بقول للفلسطينيين هذه أرضكم وبلدكم وبالتالي يجب الدفاع والاستماتة والمرابطة، عن هذه الأرض، ومن مات فهو شهيد عند الله وهو فى الجنة، ولا تقبلوا تحت اى مبرر قبول ترك الأرض حتى لا تضيع قضيتكم".

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قد أطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة الناس عبر تردد 12054رأسي، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.