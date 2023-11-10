اليوم السابع
Ads
الجمعة، 10 نوفمبر 2023 09:11 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

مفتى الجمهورية: تراب الوطن مقدس عند المصريين.. فيديو

الجمعة، 10 نوفمبر 2023 08:11 م
مفتى الجمهورية: تراب الوطن مقدس عند المصريين.. فيديو شوقى علام مفتى الجمهورية
كتب محمد شرقاوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قال الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، إن الحفاظ الوطن يعتبر حفاظ على الدين، لافتا إلى أنه إذا ضاع الوطن ضاع الدين.  
 
وتابع مفتي الديار المصرية، خلال حلقة برنامج "للفتوى حكاية"، المذاع على فضائية الناس، اليوم الجمعة: "رسول الله صلى الله عليه وسلم،  دافع عن المدينة المنورة عندما أمر بالقتال، فقد كان يدافع عن الوطن والدين، وفى حالنا المعاصر قد تم وضع حدود للدول، ورغم هذه الحدود نشأت علاقة على كافة المستويات من الشخص العادى والمؤسسات والجيش من نوع خاص مع الأرض، فلا يستطيع مصرى أن يفرط فى حبة رمل، وأصبحت هذه عقيدة فى الجيش المصرى".
 
 
واستكمل: "تراب الوطن عند المصريين مقدس ويبذلون أرواحهم فى مواجهة أى اعتداء، والجميع يقوم بالحفاظ على الدولة الوطنية، والذى نعتقد أنه يجب شرعا الحفاظ على الدولة الوطنية". 
 
وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قد أطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.
 
وتبث قناة الناس عبر تردد 12054رأسي، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.
 
 






شوقى علام

مفتى الجمهورية

الوطن

المصريين

تراب الوطن




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة