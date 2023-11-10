مصرع 5 أشخاص فى جمهورية الدومينيكان بسبب فيضان نهر فولا.. فيديو

فاطمة شوقى

لقى 5 أشخاص حتفهم بينهم طفل عمره 13 عاما، بعد أن جرفهم فيضان نهر فولا، في مقاطعة مونسينيور نويل، وسط جمهورية الدومينيكان، حسبما ذكرت مديرية المقاطعة.

وأشارت صحيفة "انفوباى" الأرجنتينية إلى أن الدومينيكان تمر بكارثة حقيقية بسبب فيضان نهر فولا، وقال رئيس المقاطعة ، خوان كارلوس فيلاسكيز، أن ثلاثة مفقودين آخرين ما زالوا قيد البحث، وأنه تم إنقاذ سبعة أشخاص أحياء ونقلوا إلى مراكز صحية مختلفة.

وأضاف المسؤول أن "هؤلاء الأشخاص كانوا يسيرون بشكل طبيعى، عندما فوجئوا بالفيضانات المفاجئة للنهر.

وأوضح محلل الأرصاد الجوية جان سورييل، من خلال منشور على حسابه على منصة X، أنه منذ الاثنين الماضى، ضرب منخفض جوي التراب الوطني، مما أدى إلى هطول أمطار في العديد من مناطق البلاد.

من ناحية أخرى، تساقطت كميات كبيرة من الأمطار في أجزاء مختلفة من مقاطعة لا ألتاجراسيا منذ الساعات الأولى من الصباح، مما تسبب في فيضان نهر أناموييتا، مما أدى إلى عزل مجتمع محلي وغمر حوالي 12 منزلا.

ومن بين المناطق المتضررة بلدية هيجوي، بما في ذلك قطاع لا فلوريدا ومنطقة نيسيبون وفيرون بونتا كانا.

وأشار مدير الدفاع المدني في هيجوي، فرناندو كاستيلو، إلى أنهم منذ الليلة الماضية يراقبون المناطق المعرضة للفيضانات، وحتى الآن، لم يتم نقل العائلات المتضررة إلى مراكز الإيواء، حيث إنهم يتخذون اللجوء في بيوت الأقارب.