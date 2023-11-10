اليوم السابع
Ads
الجمعة، 10 نوفمبر 2023 03:27 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية تقارير مصرية

محافظ الجيزة يكلف حامد أحمد بأعمال رئاسة مركز ومدينة أبو النمرس

الجمعة، 10 نوفمبر 2023 02:05 م
محافظ الجيزة يكلف حامد أحمد بأعمال رئاسة مركز ومدينة أبو النمرس حامد أحمد محمود سلامة قائمًا بأعمال رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبو النمرس
كتبت - مرام محمد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أصدر اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، قرارًا بتكليف حامد أحمد محمود سلامة قائمًا بأعمال رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبو النمرس.

ووجه محافظ الجيزة رئيس المركز بتكثيف العمل الميداني والمتابعة واتخاذ ما يلزم من إجراءات لتنفيذ خطط المحافظة وبرامج التنمية الموجهة لخدمة المواطنين والاستجابة الفورية للشكاوي الواردة.

وشدد المحافظ على رئيس المركز بضرورة المتابعة الدقيقة للمشروعات المدرجة بالخطة الإستثمارية للعام المالي الجاري والتأكد من التزام الشركات المنفذة للأعمال بالمواصفات المحددة والجودة المطلوبة وخلال التوقيتات المحددة للمشروعات.







محافظ الجيزة

الجيزة

أبو النمرس



الموضوعات المتعلقة

محافظة الجيزة تضبط 3482 مخالفة تموينية لمخابز وبداليين تموينين ومحال عامة

الجمعة، 10 نوفمبر 2023 12:02 م

محافظة الجيزة ترفع 500 حالة تعدٍ للمقاهى فى شارع المريوطية.. صور

الخميس، 09 نوفمبر 2023 03:00 م

محافظ الجيزة يتابع مشروعات الرصف بالعمرانية والحوامدية والبدرشين والهرم

الخميس، 09 نوفمبر 2023 12:33 م

محافظ الجيزة يطمئن على الحالة الصحية لمصابى حادث طريق أبو غالب

الأربعاء، 08 نوفمبر 2023 03:52 م

محافظ الجيزة يعتمد المخططات التفصيلية لـ13 قرية بالواحات والصف وكرداسة

الأربعاء، 08 نوفمبر 2023 12:32 م

محافظة الجيزة تغلق مخزنا للكراتين والخردة داخل الكتلة السكنية بالمنيرة

الثلاثاء، 07 نوفمبر 2023 06:10 م

محافظة الجيزة تنفذ 12 قرار إزالة لقاعات أفراح مقامة على أراض زراعية بمنشأة القناطر

الثلاثاء، 07 نوفمبر 2023 02:47 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة