محافظ الجيزة يكلف حامد أحمد بأعمال رئاسة مركز ومدينة أبو النمرس

كتبت - مرام محمد

أصدر اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، قرارًا بتكليف حامد أحمد محمود سلامة قائمًا بأعمال رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبو النمرس.

ووجه محافظ الجيزة رئيس المركز بتكثيف العمل الميداني والمتابعة واتخاذ ما يلزم من إجراءات لتنفيذ خطط المحافظة وبرامج التنمية الموجهة لخدمة المواطنين والاستجابة الفورية للشكاوي الواردة.

وشدد المحافظ على رئيس المركز بضرورة المتابعة الدقيقة للمشروعات المدرجة بالخطة الإستثمارية للعام المالي الجاري والتأكد من التزام الشركات المنفذة للأعمال بالمواصفات المحددة والجودة المطلوبة وخلال التوقيتات المحددة للمشروعات.