محافظة الجيزة تضبط 3482 مخالفة تموينية لمخابز وبداليين تموينين ومحال عامة

كتبت - مرام محمد

شنت محافظة الجيزة من خلال مديرية التموين والتجارة الداخلية، سلسلة من الحملات التموينية على المخازن السلعية والمحال العامة لضبط محتكري السلع الغذائية وردع المخالفين.

واطلع اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة على جهود مديرية التموين بالجيزة خلال شهر، وأسفرت عن تحرير 3482 مخالفة تموينية لبداليين تموينين ومخابز ومحال عامة لعدم الإعلان عن الأسعار والبيع بأزيد من السعر الرسمي وإنتاج خبز ناقص الوزن وغير مطابق للمواصفات.

وتابع محافظ الجيزة الجهود في مجال المخابز، والتي أسفرت عن تحرير 2308 محضر شمل 841 محضر مخالفة لإنتاج خبز ناقص الوزن وتحرير 602 مخالفة لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات و231 مخالفة توقف وغلق و176 مخالفة تصرف ومراجعة رصيد و46 مخالفة لعدم وجود سجل تفتيش و9 مخالفات لعدم وجود ميزان و641 مخالفة لعدم نظافة أدوات المعجن وعدم إعطاء بون.

وفي مجال الأسواق تم تحرير 906 محاضر مخالفة شملت 197 مخالفات لعدم الإعلان عن الأسعار و25 مخالفة للبيع بأزيد من السعر الرسمي و107 مخالفات لعدم وجود ترخيص و388 عدم وجود شهادة و111 مخالفة لتجار تموينين، وفي مجال المواد البترولية تم تحرير 49 محضر ضمت غلق مستودعات وعدم الإعلان عن الأسعار.

كما تمكنت الحملات من ضبط حوالي 72 طن دقيق بلدي مدعم بحوزة مخالفين و6 آلاف علبة سجائر ومعسل بقصد الاحتكار والتلاعب بالأسعار و1040 كجم سكر تمويني و681 بطاقة تموينية بقصد استغلال الدعم و768 كجم لحوم وكبدة غير صالحة للاستهلاك الآدمي و47.5 طن قمح.

وأكد محافظ الجيزة، استمرار شن الحملات الرقابية ومتابعة الأسواق والمحلات ومنافذ البيع المختلفة بالقرى والمراكز والأحياء للتأكد من مدى توافر السلع الأساسية وصلاحية المعروض ومحاربة كافة صور الغش والاستغلال التجاري وضبط الأسعار لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.