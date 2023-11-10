محافظ الجيزة يتفقد مطالع محور عمرو بن العاص الجديد

كتبت - مرام محمد

تفقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة قبل قليل، مراحل العمل بمشروع محور عمرو بن العاص الجديد ويربط بين القوس الجنوبي للطريق الدائري (بمنطقة تقاطعه مع محور المريوطية) والقوس الشمالى للطريق الدائرى (بمنطقة منشأة البكارى)، بطول 4,5 كم، وعرض 12 حارة مرورية.

وعاين محافظ الجيزة يرافقه اللواء شاكر يونس السكرتير العام، مطلع محور عمرو بن العاص بشارع الهرم وأعلى شوارع الثلاثيني والمحولات ترسا، بالإضافة إلى أعمال رصف شارعي (الشيخ أحمد نصر، والمحولات ترسا) بأحياء الهرم والطالبية، نظرًا لانتهاء العديد من الأعمال الإنشائية الخاصة بالمحور، وقرب موعد تشغيله تجريبيًا.

جديرٌ بالذكر أن محور عمرو بن العاص ثانى محور مرورى حر يربط بين شمال وجنوب الجيزة بعد محور الفريق كمال عامر الجديد، ويستهدف زيادة انسيابية الحركة المرورية وتقليل مسافة الرحلات بإقليم القاهرة الكبرى، وإعادة توزيع الحركة المرورية لتخفيف الضغط المرورى على شوارع الهرم وفيصل ومحور محمد أنور السادات.