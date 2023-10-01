توسعة ورصف طريق الخدمة أسفل محور عمرو بن العاص الجديد.. فيديو

كتبت - مرام محمد

نشرت محافظة الجيزة عبر صفحتها الرسمية على "يوتيوب" فيديو لأعمال توسعة ورصف طريق الخدمة أسفل محور عمرو بن العاص الجديد، لتسهيل الحركة المرورية والتيسير على المواطنين نظراً لانتهاء العديد من الأعمال الإنشائية الخاصة بالمحور، وقرب موعد تشغيله تجريبيا.

وتشمل أعمال التطوير أسفل وبمحيط محور عمرو بن العاص الجديد، والذي يربط بين القوس الجنوبي للطريق الدائري (بمنطقة تقاطعه مع محور المريوطية) والقوس الشمالي للطريق الدائرى (بمنطقة منشأة البكارى)، بطول 4,5 كم، وعرض 12 حارة مرورية، أعمال توسعة ورصف وإنشاء أرصفة مشاة وتنسيق عام للطرق الموازية له، بالإضافة إلى إنشاء ساحات انتظار لمنع الوقوف العشوائي للمركبات بمسار الطريق بعد افتتاح وتشغيل المحور.

ويستهدف المحور الجديد زيادة انسيابية الحركة المرورية بالمحافظة وإقليم القاهرة الكبرى، من خلال الربط بين شمال وجنوب محافظة الجيزة، وإعادة توزيع الحركة المرورية لتخفيف الضغط المرورى على شوارع الهرم وفيصل ومحور محمد أنور السادات، وتخفيف الاختناقات المرورية بمدينة الجيزة، وتقليل مسافة الرحلة بين شمال وجنوب الطريق الدائري مما يساهم فى خفضالتلوث، وتقليل وقت الرحلات، وتوفير استهلاك الوقود.