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بالتنسيق مع التحالف الوطنى وحياة كريمة

قافلة جامعة القاهرة بالعياط تجرى الكشف على 644 حالة وتقديم العلاج مجانًا

الجمعة، 10 نوفمبر 2023 11:28 ص
قافلة جامعة القاهرة بالعياط تجرى الكشف على 644 حالة وتقديم العلاج مجانًا جانب من القافلة
محمد صبحى

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أطلقت كلية طب الأسنان بجامعة القاهرة، قافلة طبية إلى قرية متانيا مركز العياط محافظة الجيزة تحت رعاية وتوجيه الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة والدكتور محمد سامي عبدالصادق نائب رئيس جامعة القاهرة لشئون خدمة البيئة وتنمية المجتمع، وبحضور الدكتور هشام عبد الحكم ضمن الجدول الزمني المقرر بالتنسيق مع مؤسسة حياة كريمة وفي إطار تحالف العمل الوطني الأهلي.

ونجحت القافلة الطبية فى تقديم العلاج لإجمالي 644 حالة وتوقيع الكشف على 365 من الكبار وإجراء 22 جراحة خلع للأطفال وتوقيع 13 كشف على الأطفال.

فيما سجل حراجات الخلع للكبار 72 حالة وعمليات التنظيف 14 حالة، وحشو للأطفال 17 حالة وللكبار 3 حالات فضلا عن الكشف المبكر عن أورام الفم بواقع 80 حالة.

وكشف التقرير، عن تحويل 80 حالة إلى المستشفى بالكلية لاستكمال العلاج، فضلا عن حملات التوعية وتوزيع الأدوية مجانا على المواطنين.

 







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