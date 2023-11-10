مجلس الدولة يستقبل غدا خريجى كليات القانون لسحب ملفات وظيفة مندوب مساعد لـ2023

كتب - أحمد عبد الهادى

يبدا مجلس الدولة، غدا السبت فى استقبال خريجي كليات القانون من الشريعة والقانون والحقوق والشرطة، من دفعة 2023، للذكور والإناث، لسحب ملفات التعيين بوظيفة مندوب مساعد والتى تستمر حتى 19 نوفمبر الجارى، وحددت ادارة المجلس انه غدا 11 نوفمبر خاص لسحب ملفات طلاب جامعات "القاهرة- السادات- الزقازيق".

وحدد المجلس بعض الشروط التى يجب أن تتوافر فى المتقدمين من الذكور والإناث بالإضافة إلى الشروط العامة المنصوص عليها ومنها:

1- التقديم للذكور والإناث.

2- ألا يقل تقديره التراكمى عن جيد.

3- ألا يزيد عمر المتقدم عن 30 سنة فى تاريخ آخر موعد للتسجيل الإلكتروني.

4- توافر الأهلية والصلاحية والكفاءة المتطلبة لشغل تلك الوظيفة القضائية طبقا لما تقدره اللجنة المختصة بمجلس الدولة.

5- أن يجتاز المقابلة والاختبارات التى يحددها المجلس.

6- أن تثبت لياقته الطبية وفقا للتحاليل والفحوص من الجهات المختصة التي يحددها مجلس الدولة.

7- تسحب الملفات من مقر مجلس الدولة بالدقي بشارع عصام الدالي بعد تقديم المستندات التالية:-

صورة ضوئية لبطاقة الرقم القومي مع إحضار الاصل للإطلاع.

صورة ضوئية من المؤهل الدراسي.

8- تسحب الملفات خلال المدة من 11 نوفمبر حتي نهاية عمل يوم 19 نوفمبر 2023.

9- تقدم المستندات مستوفاه خلال المدة من يوم 2 ديسمبر، حتي نهاية عمل يوم 10 ديسمبر 2023.

10- يراعى عند سحب الملفات وتقديمها المواعيد المقررة لكل جامعة والمنشورة على وحدة التوثيق الإلكتروني لمجلس الدولة على الفيس بوك.

11- تقديم الملفات مستوفاة أصول المستندات والأوراق المطلوبة.

12- لن يلتفت إلى الطلبات السابقة على تقديم هذا الإعلان أو التي ترد بعد الإعلان أو غير المستوفاة للشروط.

13- سداد مبلغ 1500 جنيه، علي الكود المؤسسي رقم 10100801 مجلس الدولة في جميع البنوك المصرية ومكاتب البريد.