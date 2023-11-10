الرئيسية أخبار عاجلة متحدث الرئاسة: قمة مصرية - قطرية فى القاهرة اليوم الجمعة، 10 نوفمبر 2023 10:32 ص الرئيس السيسى خلال استقبال الأمير تميم بن حمد كتب - محمد الجالى مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء اعلن المتحدث باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمى، بأنه سيتم عقد قمة مصرية - قطرية بالقاهرة اليوم. أمير قطر الرئيس السيسي قمة مصرية قطرية قطر مصر مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
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