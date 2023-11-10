ماتحتاريش.. إزاى تكتشفى بسهولة أن ابنك مصاب بديدان البطن

كتبت مروة محمود الياس

تحتار الأمهات كثيرا فى حالة طفلها الذى يعانى من ديدان البطن، فقد تختلط عليها الأعراض بين النزلات والمغص وغيرها، وقال تقرير نشر فى موقع theroyalchildrenhospital إن الأطفال كثيرا ما يصابون بالديدان، وتحتار الأمهات فى التشخيص السليم، لأن أعراض الإصابة بالديدان عند الطفل تتشابه مع الكثير من الأمراض الاخرى، ولكن هناك علامات تؤكد إصابة الطفل بالديدان دون شك.

ومن أبرز العلامات التى تظهر على الطفل وتؤكد إصابته بأى نوع من الديدان فى البطن، كالدودة الخيطية، أن يصاب الطفل بحكة وهرش فى فتحة الشرج وما حولها لا يمكنه التحكم فى الهرش فى هذه المنطقة طوال اليوم وفى ساعات الليل المتأخرة بشكل ظاهر، فضلا عن اضطراب شديد يصيبه فى شهيته فتقل شهيته سريعا وتظل هكذا دون تغيير، فانعدام الشهية يكون ملحوظ بشدة.

ومن العلامات أيضا أن يضطرب نوم الطفل كثيرا ولا ينام بشكل مستقر ولا مستمر، فضلا عن التهاب ما حول فتحة المهبل عند الفتيات، وفى الليل إذا ما قامت الأم بفحص طفلها قد تجد الديدان عند فتحة الشرج كخيط أبيض قصير ورفيع جدا.

وفى السياق ذاته نشر موقع raisingchildren تقريرا يوضح فيه أبرز أسباب الإصابة بالديدان والتى منها أن الأطفال يدخلون بيض الديدان لافواههم عن طريق وضع أيديهم واصابعهم فى الفم بعد ملامستهم لطفل أو غرض يحمل هذا البيض او تلك العدوى، أو ينتقل البيض عن طريق لعبة لا مسها الطفل أو لامس الأرض بيديه أو باللهاية أو بالببرونة، وقد تنتقل عبر الملابس أو العدوى من طفل لآخر من قواعد الحمامات، ادوات الاكل والشرب المشتركة.

لذا تنصح التقارير الأمهات بضرورة ملاحظة الأعراض والعلامات التى تظهر على الطفل، ومتابعتها، فضلا عن الوقاية من خلال نظافة يد وفم الطفل الدائمين وعدم مشاركة ادوات الطفل مع أحد.