اليوم السابع
Ads
الجمعة، 10 نوفمبر 2023 06:15 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية تقارير مصرية

كيفية تركيب عداد مياه بدل تالف فى الجيزة.. اعرف المستندات المطلوبة

الجمعة، 10 نوفمبر 2023 05:00 ص
كيفية تركيب عداد مياه بدل تالف فى الجيزة.. اعرف المستندات المطلوبة عداد مياه
كتبت – مرام محمد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أوضحت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة آليات تعامل المواطنين مع عداد المياه في حالة تعرضه للتلف وتوقف قراءته، مشيرة إلى أن في حالة حدوث أي مشكلة تخص العداد يجب التوجه إلى أقرب مركز خدمة عملاء، مع تقديم الأوراق والمستندات التالية لتركيب عداد مياه بدل تالف أو معطل:
 
1- تقديم طلب من العميل أو المنتفع لمركز خدمة العملاء برغبته في فحص العداد.
2- بطاقة الرقم القومي.
3- صورة لآخر فاتورة استهلاك.
4- التليفون الأرضي والمحمول للعميل.
5- البريد الإلكتروني للعميل.
 
ويمكن للمواطنين التواصل مع الشركة للاستفسار أو لتقديم شكوى بشأن خدمات مياه الشرب والصرف الصحي عن طريق إحدى الطرق التالية:
-عبر الموقع الإلكتروني للشركة، أو من خلال الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".
-عبر تطبيق قراءتي لتسجيل قراءة عدادات المياه.
-عبر تطبيق «واتساب» على الرقم 01221799777.
-التواصل مع الخط الساخن 125 لاستقبال شكاوى المواطنين.






عداد مياه

عدادات المياه

الجيزة

شركة مياه الشرب بالجيزة



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة