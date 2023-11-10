كثرة التبول قد تكون علامة على هذه الأمراض.. متى تزور الطبيب؟

كتبت مروة محمود الياس

اذا كنت ممن يدخلون الحمام للتبول كثيرا ، تابع السطور التالية، فكثرة التبول والرغبة الملحة الدائمة فى دخول الحمام ليست بالعرض البسيط الذى يمكن اغفاله، خاصة إذا لم يكن الشخص يشرب كميات كبيرة من المياه.

ووفقا لتقرير نشره موقع msdmanuals فإن هناك الكثير من الأسباب والأمراض التى يكون عرضها الأول هو كثرة التبول، ومن أبرزها الإصابة بالسلس البولى، خاصة عند السيدات، فضلا عن الإصابة بمرض السكر، أو بالتهاب فى المثانة.

بعض الأمراض الأخرى قد تسبب هذه المشكلة منها أمراض الكلى المختلفة، والتهاب الكلى، أو الفشل الكلوي وتلف الكلى، أما عند الرجال فالبروستاتا وامراضها والتهابها وتضخمها، يكون العرض الأبرز فيه هو الرغبة الملحة فى التبول، فضلا عن كل مشكلات المسالك البولية أيضا.

وحذر التقرير من إهمال عرض التبول الكثير دون زيارة مختص، خاصة إذا صاحبه أعراض خطيرة مثل النزول الحاد فى الوزن أو العرق خاصة فى الليل، إضافة إلى ارتفاع فى درجة حرارة الجسم ، اوجاع فى الظهر أو اوجاع فى الساقين، أو مشكلات فى التركيز والفهم والصحة العقلية للمريض، وهذه الأعراض الخطيرة المصاحبة للتبول الكثير قد تنم عن الإصابة بمشكلات. فى الخيل الشوكى أو عدوي فى الكلى أو مضاعفات أخرى وامراض، لذا يجب الذهاب للطبيب سريعا .