قطع المياه لمدة 8 ساعات عن منطقتين بكرداسة مساء اليوم

كتبت – مرام محمد

أعلنت محافظة الجيزة، تنفيذ أعمال تحويل خط المياه قطر 300مم المتعارض مع مسار محور البراجيل، الأمر الذي يستدعي قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقفل المياه على الخط قطر 300مم لمدة (8) ساعات من الساعة العاشرة مساء اليوم الجمعة الموافق 10 / 11 / 2023 إلى الساعة السادسة صباح غد السبت الموافق 11 / 11 / 2023.

وأوضحت محافظة الجيزة أن المناطق المتأثرة بانقطاع المياه هي منطقة كمبرة - منطقة كفر حكيم بمركز ومدينة كرداسة.

ووجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالالتزام بالمواعيد المحددة للأعمال لسرعة ضخ المياه بصورتها الطبيعية للمناطق المتأثرة عقب انتهاء الأعمال.

كما وجه المحافظ رئيس مركز ومدينة كرداسة بالمتابعة الميدانية لإزالة أى معوقات أمام الجهات المنفذة لسرعه الانتهاء منها.

ونوهت محافظة الجيزة أن شركة مياه الشرب والصرف الصحي سوف تقوم بتوفير سيارات محملة بالمياه النقية الصالحة للشرب لتتحرك في الأماكن المتأثرة وللطوارىء يتم الإتصال بالخط الساخن 125 لتلبية احتياجاتهم فورًا.