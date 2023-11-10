فلسطينى من ذوى الهمم: الاحتلال أصاب أسرتى وقتل ابنتى.. وشعرنا بالأمان فى مصر

كتب الأمير نصرى

التقت قناة "اكسترا نيوز" أسرة فلسطينية بمعبر رفح، من المصابين في قصف الاحتلال على غزة ، حيث قال عبد العزيز مواطن فلسطيني ورب الأسرة وهو "كفيف": "فى 18 أكتوبر كنت فى بيتى بتل الهوى حيث شهد هذا اليوم قصفا عنيفا بمدينة غزة، فقررت أنا وأسرتى المكونة من زوجتى وبنتين وولد يسمى يوسف للنزول للطابق الأرضى".

وبكى عبد العزيز، وهو يؤكد أن ابنته "جود" 14 عاما استشهدت نتيجة للقصف دون أى ذنب، وأصيبت ابنتى "جيهان" بجروح متوسطة، كما أصيب "يوسف" ابنى بجروح وكسور فى الفك واليد، وأنا أصبت بتهتك فى العضل بيدى اليمنى.

وأضافت الطفلة جيهان، أصبت بكسر فى ذراعى، أما يوسف فلفت إلى أنه تم استهداف حديقة وباب البيت والشارع بأكثر من صاروخ وفقدت شقيقتى وأصبت انا وكل الأسرة ولازلت أعانى من الإصابة، وعندما دخلت مصر شعرت بالأمان، مشيرا إلى أن الاحتلال حاصر المنطقة ولا يوجد بها إنترنت ولا كهرباء ولا صحفيين يغطون الأحداث.