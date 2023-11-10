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إعلام فلسطينى: انقطاع الكهرباء بشكل كامل عن مستشفى الإندونيسى شمال قطاع غزة

الجمعة، 10 نوفمبر 2023 06:23 م
إعلام فلسطينى: انقطاع الكهرباء بشكل كامل عن مستشفى الإندونيسى شمال قطاع غزة غزة
كتب محمد شرقاوى

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أفادت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل لها أن إعلام فلسطيني يقول إنه هناك انقطاع الكهرباء بشكل كامل عن مستشفى الإندونيسي شمال قطاع غزة.

وكانت قناة "القاهرة الإخبارية" أفادت فى خبر عاجل، نقلا عن مراسلة القناة بتوقف المولد الرئيسي للمستشفى الإندونيسي في قطاع غزة عن العمل إثر نفاد الوقود.
 
ويتعرض قطاع غزة إلى قصف بري وبحري وجوي إسرائيلي أسفر عن مقتل آلاف المدنيين الفلسطينيين بينهم نساء وأطفال، منذ إطلاق الفصائل الفلسطينية، عملية "طوفان الأقصى"، فى 7 أكتوبر الماضى، والتى أسفرت عن مقتل أكثر من ألف إسرائيلي واحتجاز نحو أكثر من 200 آخرين كرهائن.






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