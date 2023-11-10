شهر التوعية بمرض السكر.. لماذا يتعرض المرضى لنقص الوزن؟

كتبت مروة محمود الياس

مرض السكر هو أشهر الأمراض المزمنة، وفى شهر التوعية به - شهر نوفمبر - يصبح لزاما أن يقوم كل مرضى السكر بالبحث وزيادة الوعى عن هذا المرض المهم، الذى يمكن مصادقته وتجنب مخاطره.



لماذا يتسبب مرض السكر فى إنقاص الوزن؟ وهل هذا الأمر له مخاطر صحية؟

يجيب تقرير مطول نشر فى موقع medicinenet الطبى، مؤكدا أن مرض السكر يتسبب فى نقصان الوزن نتيجة انخفاض مستوى الأنسولين ونسبته، وهو ما يجعل الجسم محتاجا لدهونه وعضلاته كى يقوم بتكسيرها فينقص الوزن تدريجيا.

ومن أبرز أعراض مرض السكر كما ذكرها التقرير، كثرة التبول وبالتالى فقدان الجسم للكثير من الترطيب والمياه ويكون عرضة للجفاف، ويخسر تدريجيا فى دهونه وكذا عضلاته، وهذا فى الغالب ما يحدث فى مرض السكر من النوع الثانى.

ووفقا للتقرير فإن فقدان الوزن خلال مرض السكر إذا كان مبالغا فيه أو يصحبه ضعف شديد فى الصحة العامة لابد وأن يكون تحت إشراف طبى، يتابع حالة المريض ويقيس سكره باستمرار ويتابع حالته الصحية وسلامته بشكل عام، وهو الأصل فى متابعة كل مرضى السكر حتى من لا يعانون النحافة بسببه.

وفى السياق ذاته يقول تقرير هام نشر فى موقع Creekside family practice إنه لابد من متابعة مرض السكر، خاصة الذى نتج عنه نقصان فى الوزن، لأن النقصان المبالغ فيه ولمدة زمنية طويلة بعد اكتشاف الإصابة بمرض السكر أمر لابد من رصده، وقد ينبئ بأمراض أخرى متسببة فى هذا النقصان فى الوزن وليس السكر فقط.

وأشار التقرير إلى أن النقصان فى الوزن أحد الأعراض لمرض السكر ولكن هناك المزيد من الأعراض المرتبطة به مثل جفاف الفم والرغبة الدائمة فى التبول وبكثرة، إضافة إلى الشعور بالتنميل فى أحد الأطراف عند بعض المرضى، كذلك يعانى بعض مرضى السكر من حالة عطش شديد يجعلهم راغبين فى تناول المياه وبكثرة.

وأوضح التقرير أن مرض السكر أيا كان نوعه سواء النوع الأول أو الثانى لابد من متابعته وضبط نسبته، والمتابعة لدى مختص لتجنب الاصابه بمصاعفاته على العين والصحة العامة بشكل عام، فضلا عن الاهتمام بمتابعة الوزن سواء بالزيادة أو النقصان، مع الاهتمام دون شك بالنظام الحياتى الرياضى والغذائي للعيش بصحة.