وأشارت الصحيفة في مقال افتتاحي إلى تأكيد الرئيس الأوكرانى خلال مؤتمر صحفى مشترك في كييف مؤخرا مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أن صعوبة الصراع الدامي والذي بدأ في فبراير من العام الماضي تكمن في تحوله إلى حرب استنزاف طويلة المدى. ويضيف الرئيس الأوكراني أنه على الرغم من صعوبة تلك الحرب إلا أنه على ثقة أن الدعم الذي تقدمه الدول الغربية لبلاده لن يتراجع.

وتوضح الصحيفة أن الاتحاد الأوروبى يسعى بكل ما أوتي من قوة لتعزيز موقف أوكرانيا وهو ما بدا واضحا جليا في توصية رئيسة المفوضية الأوروبية بالشروع في مباحثات ضم أوكرانيا للاتحاد الأوروبي للحفاظ على وحدة الصف داخل الاتحاد ولاسيما في وقت بدأت فيه أنظار المجتمع الدولي تتجه نحو الصراع الحالي في الشرق الأوسط.

وتشير الصحيفة إلى أن قادة دول الاتحاد سوف يصادقون خلال اجتماعهم الشهر القادم على توصية صادرة من المفوضية الأوروبية بشأن الموافقة على ضم كل من أوكرانيا ومولدوفا للاتحاد إلا أن هناك بعض المخاوف التي تنتاب دول الاتحاد بشأن موقف رئيس وزراء المجر فيكتور أوربان من مسألة انضمام أوكرانيا للاتحاد الأوروبي.

ويوضح المقال أن مسألة انضمام أوكرانيا للاتحاد الأوروبي ليست بالأمر الهين لأنه حتي في حالة الموافقة بالإجماع على تلك الخطوة فسوف يظل الطريق طويلا ومعقدا حتي تصبح أوكرانيا عضوا كامل العضوية في الاتحاد.

وتقول الصحيفة أنه على سبيل المثال من الصعب التكهن بحالة الاتحاد الأوربي في المستقبل بعد أن يصل عدد الأعضاء إلى ما يقرب من 35 أو 36 عضوا وكيف ستكون آليات العمل بداخله ولاسيما في ظل استمرار العمل بمبدأ الموافقة بالإجماع على القرارت.

وتضيف الصحيفة في الختام أنه ما زال كذلك من غير الواضح موقف الاتحاد من مسألة توفير الضمانات الأمنية لأوكرانيا في حال قبول عضويتها بالاتحاد على الرغم من الجهود الضخمة التي تبذلها الدول الأوروبية لمساندة أوكرانيا وتعزيز قدراتها في مواجهة القوات الروسية.

