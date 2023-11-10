رحلة تدريبية لطلاب إعلام القاهرة بجامعة أوتونوما ببرشلونة

محمد صبحى

نظمت كلية الإعلام جامعة القاهرة تحت رعاية رئيس الجامعة الدكتور محمد عثمان الخشت، وإشراف عميدة الكلية الدكتورة حنان جنيد، رحلة تدريبية لمجموعة من طلاب الكلية لجامعة أوتونوما برشلونة، حيث تعد جامعة برشلونة، وهى جامعة حكومية، من الجامعات المرموقة وتحتل المرتبة الأولى فى أسبانيا علاوة على ترتيبها المتقدم على مستوى الجامعات العالمية.

أجريت خلال الزيارة عدة اجتماعات لمناقشة سبل وأوجه التعاون الأكاديمي بين كلية الإعلام جامعة القاهرة وكلية علوم الاتصال بجامعة أوتونوما، وشملت مخرجات الاجتماعات الاتفاق على تفعيل مذكرة التفاهم والتوأمة المبرمة بين الطرفين.

وأوضحت كلية الإعلام أنه تم تنفيذ التدريب الدولي للطلاب على مدار 10 أيام، خلال الفترةً من 28 اكتوبر حتى 7 نوفمبر 2023 ، وشمل البرنامج التدريبي تدريبًا عمليًا للطلاب على الإنتاج الإعلامي والفني ومهارات المونتاج والتصوير وإعداد المحتوى الإعلامي والإخباري وإخراجه، وتخلل فترة الزيارة زيارات ثقافية، وأجريت مناظرة ثقافية حول قضايا السلام ودور الإعلام في معالجتها، وقامت جامعة أوتونوما بتكريم عميدة الكلية وأعضاء هيئة التدريس المشرفين على الرحلة التدريبية، كما تم منح الطلاب المشاركين في التدريب شهادات دولية معتمدة من جامعة أوتونوما، ومن المنتظر تنظيم برامج تدريبية متقدمة بالتعاون مع جامعة أوتونوما خلال الفترة القادمة.