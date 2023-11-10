اليوم السابع
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رئيس الطائفة الإنجيلية يشارك فى تنصيب القس بيشوى صفوت راعيا لكنيسة الوراق

الجمعة، 10 نوفمبر 2023 12:03 م
رئيس الطائفة الإنجيلية يشارك فى تنصيب القس بيشوى صفوت راعيا لكنيسة الوراق الدكتور القس أندريه زكى رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر
كتب: محمد الأحمدى

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شارك الدكتور القس أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر أمس الخميس، في حفل تنصيب القس بيشوي صفوت راعيًا للكنيسة الإنجيلية بالوراق.

وشارك في مراسم الحفل الدكتور القس راضي عطالله رئيس سنودس النيل الإنجيلي والقس وجدي جميل رئيس مجمع القاهرة الإنجيلي والقس صموئيل عادل رئيس مجلس العمل الرعوي والكرازى والقس رفعت فكري الأمين العام المساعد لمجلس كنائس الشرق الأوسط والقس رضا عدلى والقس سامح لطفي رئيس لجنة العمل الرعوى بمجمع القاهرة.

وفي بداية كلمته، عبر رئيس الطائفة عن سعادته بمشاركة احتفال وفرحة شعب كنيسة الوراق وهنأ القس بيشوي صفوت على تنصيبه راعيًا لكنيسة الوراق، كما هنأ جميع الحضور من شعب الكنيسة.

وخلال خطاب الحفل قال رئيس الإنجيلية، "كل أزمة يمر بها الإنسان تثير مخاوفه، لأنها تتسبب في تهديدات للحياة الإنسانية وجودتها، ووسط العاصفة يتغير كل شيء، وتزعزع الثوابت، ويحدث التخبط، ولكن يا أحبائي عبر سنوات خدمتي  بالكامل اختبرت كيف أن لحظات اللااستقرار هي أكثر اللحظات التي يستثمرها الله لتشكيلي وخدمته بفاعلية".







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