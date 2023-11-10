درون "جيرينوفسكى" تظهر فى منطقة العملية العسكرية الروسية الخاصة

أحمد علوى

ظهرت في منطقة العملية العسكرية الخاصة درونات FPV "جيرينوفسكي" والمتحكم فيها يدويا عن بعد، وأطلقت عليها هذه التسمية نسبة للسياسي الروسي الراحل "فلاديمير جيرينوفسكي".. وفقا لما جاء فى قناة روسيا اليوم.

وأفادت قناة تليجرام SHOT، أن عشرة درونات انتحارية من هذا النوع قد سلمت لجنود إحدى كتائب المشاة الميكانيكية العاملة على جبهة خيرسون والمتطوعين من مركز "روكوت ـ سنتر33" من مدينة فلاديمير الروسية هم الذين قاموا بتجميع الدرونات.

وحسب صناع الدرون، فإن "جيرينوفسكي" اجتاز بنجاح الاختبارات في ظروف القتال الحقيقي، وقادرعلى العمل في ظروف الطقس الممطر والمثلج. ويبلغ مدى عمله 12 كيلومترا.

يذكر أن جيرينوفسكي، ليس الدرون الانتحاري الوحيد الذي سمي نسبة لشخصية بارزة فقد أطلق من قبل على درون انتحاري آخر اسم الصحفي العسكري الراحل فلادلين تتارسكي، ويشارك الدرون منذ أكثر من عام في العملية العسكرية الخاصة، ودمّر عددا كبيرا من المعدات الحربية الأوكرانية.

جدير بالذكر، أن منطقة العملية العسكرية الخاصة شهدت مؤخرا استخدام درون "لانتسيت" الانتحاري المطوّر، وتم تزويده برادار الملاحة الليزرية LIDAR، ما مكنه من اختراق شبكات الحماية المبتكرة التي ينصبها أفراد الجيش الأوكراني فوق مواقعهم للحماية من الدرونات الروسية.