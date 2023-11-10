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حملة عبد السند يمامة: مؤتمرات جماهيرية بـ7 محافظات لاستعراض البرنامج الانتخابى

الجمعة، 10 نوفمبر 2023 01:00 م
حملة عبد السند يمامة: مؤتمرات جماهيرية بـ7 محافظات لاستعراض البرنامج الانتخابى المرشح الرئاسى عبد السند يمامة
كتبت ندى سليم

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قال عصام الصباحى مدير حملة الدكتور عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد فى انتخابات رئاسة الجمهورية، إن البرنامج الانتخابي يقوم على المحور الاقتصادي بشكل أكبر من خلال التنمية الصناعية،  لافتا إلى أن 60% من مدخلات الإنتاج يتم استيرادها من الخارج، والبرنامج يستهدف الاستفادة القصوى من  من المنتج المحلى ومساندته.
 
وأوضح عصام الصباحى خلال تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن البرنامج الانتخابي لدكتور عبد السند يمامة، يستهدف زيادة الإنتاج مع تحقيق طفرة في أرقام الصادرات المصرية، بجانب إصدار حزمة من التشريعات الخاصة بالاستثمار.
 
ولفت الصباحى، أنه سيتم تدشين عدة مؤتمرات جماهيرية في 7 محافظات أهمها الدقهلية والاسكندرية والغربية وأسيوط .
 






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