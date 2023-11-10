جهاز الشيخ زايد: رفع كفاءة محطة مياه الشرب بطاقة 575 ألف متر مكعب يوميًا

كتب أحمد حسن

استقبل المهندس أحمد محمد عبد الرازق رئيس جهاز تنمية مدينة الشيخ زايد ، مجموعة من سكان وحاجزي مشروع جنة 2 بمقر الجهاز، للرد على الاستفسارات والتساؤلات الخاصة بالسكان والاستماع إلى آرائهم ومناقشة المقترحات، عملاً على توفير جميع الخدمات وسبل الراحة للسكان، وذلك بحضور نائب رئيس الجهاز، ومسئولي الجهاز والإدارات المختلفة.

ورحب المهندس أحمد عبد الرازق، بالسكان وناقش استفساراتهم التي استقبلتها المجموعة المخصصة على تطبيق" واتس آب " ورصدها ممثلو جهاز المدينة، متضمنة كافة الملاحظات والعمل على على حلها وتوفير جميع الخدمات الضرورية لسكان الكمبوند.

وأكد رئيس الجهاز، استمرار لقاء السكان قاطني المدينة في جميع الأحياء كما سيتم الإعلان عن الجدول المخصص لهذه الاجتماعات على الصفحة الرسمية للجهاز.



لقاء رئيس جهاز الشيخ زايد وسكان مشروع جنة

وتفقد المهندس أحمد محمد عبد الرازق محطة مياه الشرب المغذية للمدينة، والتى تعمل بطاقة 575 ألف متر مكعب يوميًا، يرافقه المهندس أسامة فكرى نائب رئيس الجهاز ومسئولو الجهاز والمحطة، للوقوف على القدرات التشغيلية للمحطة والإجراءات التى من شأنها تقديم الخدمة بأعلى كفاءة، وذلك فى إطار الاهتمام بالمرافق العامة.



محطة مياه الشيخ زايد