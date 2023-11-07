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الإسكان: طرح محال تجارية للبيع بمدينة الشيخ زايد.. وبيع أخرى بأخميم الجديدة

الثلاثاء، 07 نوفمبر 2023 10:56 ص
الإسكان: طرح محال تجارية للبيع بمدينة الشيخ زايد.. وبيع أخرى بأخميم الجديدة جانب من المؤتمر
كتب أحمد حسن

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أعلن جهاز تنمية مدينة الشيخ زايد، عن طرح 13 محلاً تجارياً بمساحات تتراوح من (18م2 : 90م2)، أسفل العمارات السكنية بالحي الـ13، للبيع بالمزاد العلني يوم الأربعاء الموافق 29/11/2023.
 
وتجدر الإشارة إلى أنه يمكن للراغبين في دخول المزاد المعاينة على الطبيعة للمحال في مواعيد العمل الرسمية لجهاز مدينة الشيخ زايد، على أن يتم طلب كراسات الشروط والمواصفات من مقر الجهاز.
 
كما أعلن جهاز تنمية مدينة المنيا الجديدة، عن طرح تنفيذ خط بديل قطر 1000م2 بطول نحو 1.8 كم يربط محطة رفع الصرف الصحي رقم 6 حتى الطريق القائم جنوب منطقة ابني بيتك المرحلة الثالثة في المدينة، وذلك في مناقصة عامة بين الشركات المسجلة بالاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء.
 
وفي سياق متصل، قال المهندس مصطفى هارب، رئيس جهاز مدينة أخميم الجديدة، إنه تم بيع 6 محال تجارية بأنشطة مختلفة وصيدلية بمساحات تتراوح ( من 33 م٢ : 67 م٢ ) بمبني السوق التجارية بمنطقة الخدمات شمال المدينة، في مزاد علني وذلك بحضور ممثلى مجلس الدولة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ووزارة المالية وأعضاء لجنة المزاد.






وزاره الاسكان

المدن الجديده

مشروعات الاسكان

مدينه اخميم الجديده

محافظه سوهاج

مدن الصعيد




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