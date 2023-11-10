تهجير الفلسطينيين "خط أحمر".. أبرز الرسائل الأردنية بشأن أزمة غزة.. إنفوجراف

إيمان حنا

منذ بداية العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة، كان للمملكة الأردنية الهاشمية موقف حاسم، أوضحته من خلال تصريحات متتالية جاءت على لسان وزير خارجيته أيمن الصفدى. نورد أبرز تلك التصريحات فيما يلى..

ـ حذر الصفدي، من أي محاولة لـ"تهجير الفلسطينيين" من غزة نحو مصر ودول الجوار.

تهجير الفلسطينيين من أرضهم "خط أحمر والأردن لن يسمح بهذا السيناريو." ـ أكد الصفدى

ـ شدد على ضرورة الضغط والعمل من أجل وقف الحرب وما تسببه من دمار.





ـ أكد أن إسرائيل لن تحصل على الأمن ما لم يحصل الفلسطينيون على أمنهم وحقوقهم.

ـ توسع الحرب خطر حقيقى يخشى الأردن والمنطقة كلها منه.

ـ العالم أدرك خطورة ما تقوم به إسرائيل لتحويل المنطقة للصراع.

ـ حصانة إسرائيل من المساءلة يجب أن تتوقف.

ـ إسرائيل تستخدم المدنيين كأهداف بشرية.

ـ حل الدولتين هو الوحيد الذي يحقق السلام الشامل والعادل.