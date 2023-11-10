الهلال الأحمر الفلسطينى: الاحتلال يستهدف مستشفى القدس وسقوط شهيد و19 مصابا

أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي اطلق النار على مستشفى القدس في قطاع غزة مما أسفر عن سقوط شهيد و19 مصابا جراء الاستهداف الإسرائيلي للمستشفى، وفق ما أفادت به قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل.
الهلال الأحمر الفلسطينى: الاحتلال يستهدف مستشفى القدس وسقوط شهيد و19 مصاباالجمعة، 10 نوفمبر 2023 04:37 م
قصف مستشفى القدس
كتب محمد شعلان
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