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الهلال الأحمر الفلسطينى: الاحتلال يستهدف مستشفى القدس وسقوط شهيد و19 مصابا

الجمعة، 10 نوفمبر 2023 04:37 م
الهلال الأحمر الفلسطينى: الاحتلال يستهدف مستشفى القدس وسقوط شهيد و19 مصابا قصف مستشفى القدس
كتب محمد شعلان

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أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي اطلق النار على مستشفى القدس في قطاع غزة مما أسفر عن سقوط شهيد و19 مصابا جراء الاستهداف الإسرائيلي للمستشفى، وفق ما أفادت به قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل.







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