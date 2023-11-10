الناتو: تخصيص بلغاريا ميزانية للدفاع يسهم فى تعزيز الأمن ويجعل الناتو أقوى

أ ش أ

رحب نائب الأمين العام لحلف شمال الأطلسى ميرسيا جيوانا، اليوم /الجمعة/، بالالتزام الذى تعهدت به بلغاريا بتخصيص ما لا يقل عن 2 فى المائة من إجمالى ناتجها المحلى لتكاليف الدفاع فى السنوات المقبلة، ما يعزز الأمن فى بلغاريا ويجعل الناتو أقوى.

ونقلت وكالة أنباء (صوفيا) البلغارية عن جيوانا قوله خلال تفقده برفقة رئيس الوزراء البلغارى نيكولاى دينكوف القدرات التشغيلية للمجموعة القتالية المتعددة الجنسيات فى ساحة التدريب "نوفو سيلو" إن تصرفات روسيا تمثل "تهديدا خطيرا للأمن فى منطقة البحر الأسود"، مشددا على أهمية مساهمة بلغاريا فى تحسين هذا الأمن.



وأوضح قائلا:" سعيد جدًا لأن بلغاريا تعمل بالتعاون مع رومانيا وتركيا لمكافحة الألغام العائمة فى البحر الأسود. وهذه مساهمة مهمة فى الجهود الأوسع لاستعادة الأمن فى البحر الأسود. ونعلم أن روسيا سوف تستغل ظروف الشتاء فى الحرب ضد أوكرانيا. لذلك يجب علينا أن نستمر فى إعطاء الأوكرانيين ما يحتاجون إليه ليكونوا أقوياء فى ساحة المعركة ومنحهم موقفا أقوى على طاولة المفاوضات".



ويقوم نائب الأمين العام لحلف شمال الأطلسى ميرسيا جيوانا حاليا بزيارة عمل إلى بلغاريا برفقة ممثلين عن مختلف الدول الأعضاء فى الحلف. وتركز زيارتهم على المجموعة القتالية المتعددة الجنسيات التابعة لحلف شمال الأطلسى والمتمركزة فى ساحة التدريب "نوفو سيلو".