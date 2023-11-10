المركز القومى للتطعيمات يكشف 7 حالات تزيد فيها خطورة الإصابة بالإنفلونزا

1- أن يكون المريض يعاني من الربو أو السدة الرئوية أو أىّ أمراض الرئة المزمنة.

2- أن يكون المريض لديه تاريخ مرضي للكلى أو الكبد أو الجهاز العصبي أو القلب أو الأوعية الدموية، بما في ذلك السكتة القلبية.

3- إن كان المريض لديه مشاكل في وظائف العضلات تجعله من الصعب السعال أو البلع أو التخلص من الإفرازات في ممرات الهواء.

4- إن كان المريض مصابا بالسكري سواء كان من النوع الأول أو الثاني.

5- إن كان المريض يعاني من ضعف المناعة بسبب الإيدز أو السرطان أو الأدوية المثبطة للمناعة أو يعاني من فقر الدم المنجلي.

6- إن كان المريض يعاني من السمنة أو عمره أقل من 5 سنوات أو اكبر من 65 عاما.

7- السيدات الحوامل ولفترة أسبوعين بعد الولادة.