أعلن المتحدث الصحفى باسم الرئاسة الروسية "الكرملين" دميترى بيسكوف أن السخط فى الاتحاد الأوروبى بسبب العقوبات على بلدنا يمكن رؤيته بالعين المجردة، مشيرا إلى أن الكثير من ساسة الاتحاد الأوروبى بدأوا يدركون أن العقوبات أضرت بهم بشكل أكبر من إلحاقها الضرر بموسكو.
وقال بيسكوف للصحفيين اليوم الجمعة: "إن السخط فى الاتحاد الأوروبى بسبب العقوبات على روسيا يمكن رؤيته بالعين المجردة والكثيرون تفهموا وباتوا يدركون أن العقوبات ضربتهم هم أنفسهم".
وأضاف بيسكوف:" بالرغم من أن هذه العقوبات تسببت لنا بمشاكل معينة، فهى لم تكن مؤلمة للغاية"، منوها بأن ذلك يتضح من بيانات المسؤولين الأوروبيين وتصريحاتهم.
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