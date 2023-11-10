وقال بيسكوف للصحفيين اليوم الجمعة: "إن السخط فى الاتحاد الأوروبى بسبب العقوبات على روسيا يمكن رؤيته بالعين المجردة والكثيرون تفهموا وباتوا يدركون أن العقوبات ضربتهم هم أنفسهم".

وأضاف بيسكوف:" بالرغم من أن هذه العقوبات تسببت لنا بمشاكل معينة، فهى لم تكن مؤلمة للغاية"، منوها بأن ذلك يتضح من بيانات المسؤولين الأوروبيين وتصريحاتهم.