اليوم السابع
Ads
الجمعة، 10 نوفمبر 2023 12:48 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عالمية

القوات الروسية تقصف 4 مراكز قيادة للجيش الأوكرانى فى كراسنى ليمان

الجمعة، 10 نوفمبر 2023 12:06 م
القوات الروسية تقصف 4 مراكز قيادة للجيش الأوكرانى فى كراسنى ليمان الجيش الروسى
أحمد علوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن رئيس المركز الصحفي لمجموعة "المركز"، ألكسندر سافتشوك، أن الجيش الروسي ضرب ثماني مناطق لتمركز القوة البشرية والمعدات الأوكرانية في اتجاه كراسني ليمان، كما ضرب أربعة مراكز للقيادة والمراقبة.

وقال لوكالة "سبوتنيك": "في اتجاه كراسني ليمان في منطقة غابات سيريبريانسكي، قصفت وحدات من مجموعة "المركز" القوات المهاجمة من لواء القوات الخاصة الأول للقوات المسلحة الأوكرانية، بفضل الإجراءات المنسقة للوحدات. أصابت نيران المدفعية والهجوم والطيران العسكري ثماني مناطق لتمركزالعدو والمعدات".

 وأضاف أن الطائرات القاذفة هاجمت أربعة مراكز قيادة ومراقبة للعدو في منطقة سيريبريانكا. أسقطت أنظمة الدفاع الجوي الروسية طائرتين مسيرتين في منطقة كريمينايا.

وبحسب قوله، فإن خسائر العدو بلغت 160 عسكريا. بالإضافة إلى ذلك، تم تدمير ثلاث دبابات وأربع مركبات قتالية مدرعة وأربع سيارات ومدفعين هاوتزر إم777 عيار 155 ملم.

 

 






روسيا

الجيش الروسى

الحرب الروسية الأوكرانية

اخبار العالم



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة