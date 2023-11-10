الرئيسية أخبار عاجلة القاهرة الإخبارية: قصف إسرائيلى لبلدات فى القطاع الغربى للحدود اللبنانية الجنوبية الجمعة، 10 نوفمبر 2023 01:03 م الوضع فى غزة كتب محمد شعلان مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء أفادت مراسل قناة القاهرة الإخبارية، بحدوث قصف إسرائيلي لبلدات بالقطاع الغربي للحدود اللبنانية الجنوبية. الصحة العالمية منظمة الصحة العالمية مستشفيات غزة غزة حرب غزة القاهرة الإخبارية الموضوعات المتعلقة نتنياهو فى مرمى نيران الداخل بعد السقوط فى حرب غزة.. فيديو الجمعة، 10 نوفمبر 2023 10:30 ص بلدية غزة: أضرار البنية التحتية بالقطاع جراء العدوان تبلغ مليار دولار الجمعة، 10 نوفمبر 2023 10:07 ص تأجيل سداد الأقساط الدراسية لطلبة غزة فى الجامعات المصرية الجمعة، 10 نوفمبر 2023 10:16 ص دبابات الاحتلال تحاصر مستشفيات الرنتيسي والنصر والعيون بقطاع غزة الجمعة، 10 نوفمبر 2023 10:29 ص الخارجية الفلسطينية تطالب بتدخل دولى فورى لحماية مُستشفيات قطاع غزة وطواقمها الجمعة، 10 نوفمبر 2023 12:54 م مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
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