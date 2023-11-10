الصحة العالمية: توقف 20 مستشفى فى غزة عن العمل وأخرى تعمل بشكل جزئى

أكدت منظمة الصحة العالمية توقف 20 مستشفى فى قطاع غزة عن العمل، وأخرى تعمل بشكل جزئي، مشيرا إلى أن هناك عنف مكثف حول مستشفى الشفاء في غزة، وفق ما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل.
الصحة العالمية: توقف 20 مستشفى فى غزة عن العمل وأخرى تعمل بشكل جزئىالجمعة، 10 نوفمبر 2023 12:42 م
قصف مستشفيات غزة - ارشيفية
كتب محمد شعلان
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