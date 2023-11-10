الصحة العالمية: توقف 20 مستشفى فى غزة عن العمل وأخرى تعمل بشكل جزئى

كتب محمد شعلان

أكدت منظمة الصحة العالمية توقف 20 مستشفى فى قطاع غزة عن العمل، وأخرى تعمل بشكل جزئي، مشيرا إلى أن هناك عنف مكثف حول مستشفى الشفاء في غزة، وفق ما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل.