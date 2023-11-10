اليوم السابع
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الصحة العالمية: توقف 20 مستشفى فى غزة عن العمل وأخرى تعمل بشكل جزئى

الجمعة، 10 نوفمبر 2023 12:42 م
الصحة العالمية: توقف 20 مستشفى فى غزة عن العمل وأخرى تعمل بشكل جزئى قصف مستشفيات غزة - ارشيفية
كتب محمد شعلان

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أكدت منظمة الصحة العالمية توقف 20 مستشفى فى قطاع غزة عن العمل، وأخرى تعمل بشكل جزئي، مشيرا إلى أن هناك عنف مكثف حول مستشفى الشفاء في غزة، وفق ما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل.







الصحة العالمية

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