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السكة الحديد تشغل خدمة جديدة على خط "القاهرة - منوف - طنطا" والعكس

الجمعة، 10 نوفمبر 2023 02:00 ص
السكة الحديد تشغل خدمة جديدة على خط "القاهرة - منوف - طنطا" والعكس قطارات - أرشيفية
كتب سيد الخلفاوى

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تبدأ اليوم هيئة السكة الحديد تشغيل خدمة جديدة بعربات ثالثة مكيفة على خط طنطا / منوف / القاهرة، حيث قرر المهندس محمد عامر رئيس هيئة السكة الحديد، اعتباراً من اليوم الجمعة الموافق 10 / 11 / 2023 تشغيل قطار رقم 1191 القاهرة / طنطا بتركيب 6 عربات ثالثة مكيفة على أن يقوم من محطة القاهرة الساعة 03:50 عصراً ويصل محطة طنطا الساعة 06:30 مساء، واعتباراً من يوم السبت الموافق 11 /11 /2023 تشغيل قطار رقم 1190 طنطا / القاهرة يقوم من محطة طنطا الساعة 04:40 صباحاً ويصل محطة القاهرة الساعة 07:35 صباحاً بنفس التركيب الوارد به قطار 1191 لمحطة طنطا.
 
ويترتب على ذلك تعديل مواعيد بعض القطارات كالتالى طبقاً للجداول المرفقة:
- قطار 529 (تحيا مصر) القاهرة / منوف اعتباراً من يوم الجمعة الموافق 10 / 11 / 2023 يقوم من القاهرة الساعة 11:10 مساء ويصل منوف الساعة 01:05 صباح اليوم التالى.
- قطار 551 (تحيا مصر) القاهرة / منوف / طنطا يقوم من القاهرة الساعة 03:00 عصراً ويصل طنطا الساعة 06:10 مساء.
- قطار 535 (تحيا مصر) القاهرة / منوف / طنطا يقوم من القاهرة الساعة 05:15 صباحاً ويصل طنطا الساعة 08:45 صباحا.
- قطار 512 (تحيا مصر) منوف / القاهرة اعتباراً من يوم السبت الموافق 11 / 11 / 2023 يقوم من منوف الساعة 04:00 صباحاً ويصل القاهرة الساعة 06:05 صباحا.
- قطار 548 (تحيا مصر) طنطا / منوف / القاهرة يقوم من طنطا الساعة 02:35 مساء ويصل القاهرة الساعة 06:00 مساء.
- قطار 534 (تحيا مصر) طنطا / منوف / القاهرة يقوم من طنطا الساعة 05:10 صباحاً ويصل القاهرة الساعة 08:45 صباحا.
- قطار 556 (تحيا مصر) طنطا / منوف يقوم من طنطا الساعة 06:30 مساءاً ويصل منوف الساعة 07:40 مساء.
- قطار 550 (تحيا مصر) طنطا / منوف / القاهرة يقوم من طنطا الساعة 03:30 مساء ويصل القاهرة الساعة 06:55 مساء.
- قطار 554 (تحيا مصر) طنطا / منوف / القاهرة يقوم من طنطا الساعة 05:10 مساء ويصل القاهرة الساعة 08:30 مساء.
- قطار 524 (تحيا مصر) القناطر الخيرية / القاهرة يقوم من القناطر الخيرية الساعة 03:10 مساء ويصل القاهرة الساعة 03:50 مساء.
- قطار 546 (تحيا مصر) طنطا / منوف يقوم من طنطا الساعة 12:50 ظهرا ويصل منوف الساعة 01:55 ظهراً.
والهيئة لا تدخر أى جهد لتقديم أفضل خدمة لجمهور الركاب.






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