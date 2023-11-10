الخفير المتهم يعترف بسرقة فيلا: "كنت عارف انه محتفظ بأموال فى المكان"

كتب كريم صبحى

أدلى حارس عقار متهم بسرقة فيلا فى منطقة المقطم ،باعترافات تفصيلية فى التحقيقات، حيث اعترف المتهم بارتكابه للواقعة بمعاونة ابنته، وأنه نظر لعمله "خفير" وعلمه باحتفاظ مالك الفيلا التى يحرسها بأموال داخل محل سكنه، اختمرت فى عقله سرقة محتويات الفيلا حيث قامت ابنته وهى تعمل خادمة لدى المجنى عليه بتسهيل دخوله إلى المكان وسرقته.

وقررت نيابة المقطم حبس حارس عقار ونجلته 4 أيام على ذمة التحقيق، بتهمة سرقة نقود بعملات أجنبية من داخل شقة مواطن، واعترفا المتهمين بارتكابهما للواقعة نظرا لعمل المتهم حارس عقار وابنته خادمة لدى المجنى عليه.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (حارس عقار وابنته) لقيامهما بسرقة حقيبة (مدير شركة للصناعة الورقية – مقيم بدائرة قسم شرطة المقطم) من داخل الشقة محل سكنه، "خاصة بالشركة عمله" وبداخلها (مبالغ مالية عملات "أجنبية") عن طريق استخدام نسخة من "المفاتيح" تحصلت عليها الثانية منه بأسلوب "المغافلة"، حال عملها لدى المجنى عليه ، وتم بإرشادهما ضبط المبلغ المالى، وكذا جزء بالعملة "المحلية" قام المتهمان بتغييرها من المبلغ المستولى عليه .. وباستدعاء المجنى عليه اتهمهما بالسرقة.