"الاستخبارات العراقية": اعتقال أحد إرهابيي "داعش" في بغداد

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أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في العراق، القبض على أحد إرهابيي تنظيم "داعش" في بغداد.

وذكرت الاستخبارات - في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية اليوم /الجمعة/ - "وفقا لمعلومات استخبارية دقيقة، تضمنت قيام إرهابي مطلوب للقضاء وفق أحكام المادة 4/1 إرهاب، بانتحال شخصية وهمية واسم مستعار من خلال قيامه بتزوير هوية والتنقل بين المحافظات، حيث تم على الفور تشكيل فريق عمل استخباري ونفذت قوات مديرية الاستخبارات ومكافحة الإرهاب في بغداد الكرخ مداهمة للمكان المتواجد فيه، وألقت القبض عليه".



وأشارت إلى أن المتهم اعترف بانتمائه إلى تنظيم داعش، ومشاركته في عمليات إرهابية استهدفت رجال الأجهزة الأمنية، حيث دونت أقواله وأحيل إلى القضاء لينال جزاءه العادل.