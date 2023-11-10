أعلى 10 أسهم ربحية هذا الأسبوع.. "أصول" فى الصدارة بنسبة صعود 35%

كتب هانى الحوتى

حققت البورصة المصرية، أداءً قياسيًا خلال جلسات الأسبوع المنتهي، إذ تجاوز المؤشر الرئيسي مستوى 24300 نقطة، وربح رأس المال السوقي قرب 100 مليار جنيه ليصل إلى 1.632 تريليون جنيه، بنسبة نمو 6.3%، وصعدت 10 أسهم بنسبة تفوق 20% خلال هذا الأسبوع، وضمت هذه القائمة:

1- البنك المصري لتنمية الصادرات بنسبة 20.44% ليصل إلى مستوى 17.910 جنيه.

2- العبوات الطبية بنسبة 21.27% ليصل إلى مستوى 1.066 جنيه.

3- الشمس للإسكان والتعمير بنسبة 23.20% ليصل إلى مستوى 9.560 جنيه.

4- نهر الخير للتنمية والاستثمار الزراعي والخدمات البيئية بنسبة 24.22% ليصل إلى مستوى 0.795 جنيه.

5- الوطنية للإسكان للنقابات المهنية بنسبة 24.72% ليصل إلى مستوى 35.670 جنيه.

6- العربية المتحدة للشحن والتفريغ بنسبة 25.32% ليصل إلى مستوى 1.084 جنيه.

7- جولدن تكس للأصواف بنسبة 28.40% ليصل إلى مستوى 20.890 جنيه.

8- الأهلي للتنمية والاستثمار بنسبة 30.18% ليصل إلى مستوى 23.250 جنيه.

9- الكابلات الكهربائية المصرية بنسبة 33.41% ليصل إلى مستوى 1.218 جنيه.

10- أصول للوساطة في الوراق المالية بنسبة 35.03% ليصل إلى مستوى 0.424 جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة 7.39% ليغلق عند مستوى 24312.92 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهى، وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان"، بنسبة 5.58% ليغلق عند مستوى 4658.98 نقطة، وسجل مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" نموًا بنسبة 4.98% ليغلق عند مستوى 6908.99 نقطة، وسجل مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" نموًا بنسبة 5.78% ليغلق عند مستوى 29341.40 نقطة، وصعد مؤشر تميز بنسبة 4.54% ليغلق عند مستوى 5330.69 نقطة.