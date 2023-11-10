أبرز رسائل الرئيس السيسى منذ بدء الأزمة فى غزة.. إنفوجراف

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى العديد من الرسائل المهمة والحاسمة منذ بداية الحرب على غزة تؤكد على ثوابت الدولة المصرية تجاه القضية الفلسطينية.

وأكد الرئيس السيسى فى كل لقاءات وأحاديثه مع المسئولين والرؤساء والزعماء سواء فى القاءات الثنائية أو القمم المشتركة أو المؤتمرات الصحفية أو الاتصالات الهاتفية أن موقف الدولة المصرية واضحة وصريحة ويتمثل فى رفض تصفية القضية الفلسطينية أو تهجير الفلسطينيين إلى سيناء.

وشدد الرئيس السيسى على ضرورة حماية المدنيين فى غزة، والتأكيد على ضرورة إدخال المساعدة إلى القطاع فى ظل الأوضاع الإنسانية المتردية.

وفيما يلى نستعرض أبرز رسائل الرئيس السيسى منذ بداية الحرب على غزة:

1- مصر دفعت ثمناً هائلاً من أجل السلام فى المنطقة

2- مصر دولة ذات سيادة وأرجو أن يحترم الجميع قوتها وسيادتها

3- لا تهاون أو تفريط فى أمن مصر القومى تحت أى ظرف

4- مصر لم تقم بإغلاق معبر رفح منذ اندلاع الأزمة فى غزة

5- مصر دولة كبيرة حرصت على السلام بإخلاص

6- مصر ترفض تصفية القضية الفلسطينية بالأدوات العسكرية

7- مصر لن تسمح بتصفية القضية على حساب أطراف أخرى

8- مصر دولة ذات سيادة وتحترم اتفاقية السلام

9- مصر تقوم بدور فعال وإيجابى لحلحلة الوضع فى غزة

10- سياسة مصر لا تقوم على الغدر والتآمر

11- نحن أمام أزمة غير مسبوقة تتطلب الانتباه الكامل للحيلولة

12- لن نترك الأشقاء فى فلسطين الغالية ونحافظ على مقدرات شعبها

13- موقفنا الثابت والراسخ هو حصول الشعب الفلسطينى على حقوقـه

14- إسرائيل تتجاوز حق الدفاع عن النفس فى غزة

15- استمرار العمليات العسكرية الحالية ستكون لها تداعيات خطيرة

16- نزوح المدنيين من غزة إلى سيناء أمر شديد الخطورة

17- يجب الحفاظ على سيل تدفق المساعدات إلى غزة

18- ضرورة الوقف الفورى لإطلاق النار وإنهاء المعاناة الإنسانية لغزة

19- حل الدولتين هو السبيل لتحقيق الأمن الحقيقى والمستدام

20- التصعيد العسكرى فى غزة أودى بحياة الآلاف من المدنيين فى الجانبين