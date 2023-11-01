6 شائعات خاطئة مرتبطة بمرض الصدفية.. معلومات صحية

كتبت رانيا عامر

هناك معتقدات خاطئة تنتشر حول مرض الصدفية، ومن أبرز تلك الخرافات أن الصدفية مرض جلدى معدى، وإليك أهم الشائعات المرتبطة بمرض الصدفية ، وفقا لما نشره موقع healthshots.

الصدفية مرض جلدي التهابي يصيب الكثيرين، وتؤدي هذه الحالة الصحية إلى تجديد خلايا الجلد بمعدل أسرع من المعدل الطبيعي أو الضروري ، مما يؤدي إلى ظهور بقع حمراء في الجلد، وتصيب الصدفية كافة الأشخاص سوى كانوا كبار أو صغار ، ولكن السن الأكثر عرضة لخطر الإصابة هو 20 : 40 عاما .

الشائعة الخاطئة والحقيقة المرتبطة بها :

1.الصدفية معدية

وبما أن الصدفية واضحة جدًا، يعتقد الناس أنها معدية. وهو مرض غير معد على الاطلاق. إنه اضطراب في المناعة الذاتية حيث يتم تسريع تجديد خلايا الجلد بوتيرة أعلى بكثير من المعتاد. أي نوع من الاتصال الجسدي مع شخص مصاب بهذه الحالة لن يؤدي بأي حال من الأحوال إلى الإصابة بالصدفية.

2.سوء النظافة يؤدي إلى الصدفية

الصدفية هي أحد أمراض المناعة الذاتية ،وليس للنظافة أي دور فيها ، فهو ليس السبب ولا يمكنه رفع مستوى الاضطراب، خاصة وأن الصدفية مرض جلدى مرمن لكن غير معدى .

3.إنها حالة جلدية فقط

على الرغم من أنها تظهر في كثير من الأحيان على شكل بقع حمراء مثيرة للحكة على الجلد، إلا أنها يمكن أن تؤثر حتى على الأظافر، وصحة الفم والمفاصل وما إلى ذلك، وتسبب العديد من الحالات الطبية مثل التهاب المفاصل الصدفي وتسمى بـ" صدفية المفاصل"، ويزداد أيضا خطر الإصابة بأمراض القلب ،ومشاكل الرؤية وغيرها.

4.الصدفية تصيب للبالغين

إن الصدفية تؤثر على الكبار والأطفال أيضا بنسبة تصل إلى 50% إذا كان كلا الوالدين مصابين بهذا الاضطراب حيث إن الوراثة هي أحد أسباب هذه الحالة.

5.الصدفية ليست لها أنواع

بينما توجد خمسة أنواع من الصدفية تعتمد على المسببات التي ترجع اليها، وهي الصدفية اللويحية، والمعكوسة، والنقطية، والبثرية، والحمرية الجلد.

6: لا يوجد علاج

توجد علاجات فعالة يمكنها تحسين شدة العلامات والأعراض وتقليل خطر الإصابة بحالات صحية أخرى ، بطرق مختلفة منها الكريمات الموضعية وعملية الحقن .



